En nuestro hogar cada vez más buscamos la comodidad y la domótica está presente en muchas casas. La tecnología nos facilita algunas tareas que nuestro día a día, como por ejemplo, conectar algún electrodoméstico o automatizar algunas de las funciones del hogar. Esta tecnología la podemos aprovechar también ahora que las noches tropicales comienzan a estar presentes.

En este caso te hablamos de los estores inteligentes de Ikea. No te hará falta subirlos tú mismo (de hecho no tienen cuerda para poder hacerlo) ya que se controlan a través de un pequeño mando a distancia o a través de la app IKEA Home Smart. Esto te permitirá regular la entrada de luz de una manera muy sencilla. Podrás abrir la ventana y bajar tus estores para dormir más fresco pero sin que te entre la luz.

Así, la comodidad llegará a tu dormitorio y no tendrás que preocuparte por subirlos o bajarlos si no quieres, ya que tienes la opción de programarlos para que lo hagan ellos solos a una hora determinada. Además puedes crear varios grupos de estores para que lo hagan todo al mismo tiempo.

Otra característica de estos estores es que son completamente opacos y tapan la entrada de la luz, por lo que si no tienes persianas o no las quieres bajar, no te hará falta más. Su color gris oscuro lo hacen fácilmente comentable con casi cualquier estilo decorativo.

Cómo funcionan los estores inteligentes de Ikea

Los Fyrtur cuentan con un mando a distancia y un repetidor (que se vende a parte), por lo que si quieres que las funciones inalámbricas funcionen, éste deberá estar enchufado a un toma de luz situada a unos 10 metros del estor. También cuenta con la batería Braunit como fuente de alimentación. El paquete también incluye una pila para el mando a distancia, una pila recargable y un cargador de pilas. Lo que necesitarás son los tornillos para colgarlo.

Los estores Fyrtur tienen cinco años de garantía y tienen unas medidas de 124,3 centímetros de ancho (la caja) y 195 de largo. El estor tiene 120 centímetros de ancho y ten en cuenta que no es posible cortarlo. Su precio es de 159 euros.

Los comentarios en la web de Ikea le otorgan un 4,1 sobre 5. Los principales comentarios son referentes a que son completamente opacos pero hay opiniones divididas entre aquellos que les ha parecido fácil de sincronizar y para los que no tanto. Además destacan que no incluya tornillos y que no sea compatible con Alexa para poder manejarlos por voz.