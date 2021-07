Beatriz Montañez volvió hace unos meses a los medios, que se hicieron eco de su libro 'Niadela', donde la periodista habla de su nueva vida apartada de la sociedad en una casa en el campo. La que fuera copresentadora de 'El Intermedio' explicó que se mantiene con 150 euros al mes que gasta en comida y y en la más absoluta soledad. Una soledad que ahora se ha visto interrumpido por la aparición de unos "intrusos" a los alrededores de su casa.

Tal y como recoge la Cadena SER, Montañez pide que "nadie intente venir si no ha sido invitado". "He tenido intrusos, no los llamo fans, los llamo intrusos, en los cuales ha tenido que intervenir la Guardia Civil, porque se han dedicado a revolotear por mi casa, a dejarme notas, a observarme con prismáticos...", denuncia.

"Ha sido muy frustrante sentirme vigilada en mi propia casa y por primera vez en cinco años, donde no he sentido miedo de la naturaleza, si lo he sentido con las personas que me observaban y me vigilaban, y se convertían en intrusos dentro de mi propio hogar", expresa Montañez, que hace un llamamiento muy claro: "Aquellos que tengan la intención o que estén buscando dónde está 'Niadela', o que quieran venir, que no lo hagan. Que respeten mi decisión".

La periodista reconoce que no era partidaria de una gran promoción del libro: "Prefería que el libro saliera, hacer una única entrevista con un único medio para que el libro fuera conocido y la gente conociera mi historia y la decisión tan maravillosa y las consecuencias que iba a tener maravillosas que también ha tenido en mí". Como consecuencia, cuenta que ha provocado que algunas personas "me insulten, los ecos que me han llegado, que estoy loca, que seguramente esté enferma mental, que tenga una seria depresión".