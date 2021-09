Después de ser criticada duramente por haber elaborado lo que muchos consideraban un menú “nada original” para una conocida cadena de hamburguesas (el McAitana), Aitana ha vuelto a causar polémica en Twitter. La razón esta vez han sido sus declaraciones tras los comentarios de tuiteros que se quejaban de que “apenas había hecho cambios” en uno de los tipos de hamburguesa que ofrece la cadena de comida rápida.

Esta vez, la cantante y ex Operación Triunfo ha sacado aún más de sus casillas a muchos, afirmando que no puede comer su propia hamburguesa porque es celíaca.

"La hamburguesa se pide con pan sin gluten y ya está, hija", comenta una usuaria que no ve problema. Pero lo cierto es que sí lo es, ya que no está especificado en el conocido menú McDonalds de la hamburguesa no contenga gluten, por lo que, efectivamente, la ex triunfita no puede disfrutar del "McAitana".

aitana vendiendo su menu favorito del macdonalds siendo celiaca me da algo pic.twitter.com/fVhhIYcMP4 — ‎ִ (@lentjascnxorizo) 12 de septiembre de 2021

"Estoy viviendo una mentira", comenta una usuaria con sentido del humor, mientras otro comparte una famosa y muy afortunada escena de Los Simpsons.

Por lo visto Aitana es CELÍACA y no puede comer el menú McAitana, por favor, necesito ayuda en estos duros momentos, estoy viviendo en una MENTIRA — JM (@jmarcosso) 15 de septiembre de 2021

Aitana anunciando hamburguesas siendo celíaca, representación gráfica: pic.twitter.com/Lj4AgN503a — Carlos Arias (@01_carlosarias) 15 de septiembre de 2021

Hay quien lo llegaba a comentar hasta incluso en el hashtag de programas como "La última tentación": No sé quién es más falso, si el supuesto amor de los que van a la isla o Aitana anunciando hamburguesas siendo celiaca".

Sin embargo, cabe destacar que la celiaquía se puede desarrollar, y que Aitana no ha sido siempre celíaca, de hecho, en la propia academia de Operación Triunfo disfrutó de la hamburguesa que finalmente decidió escoger para su menú. De hecho, como ella misma admite en sus declaraciones "ha cambiado mucho su alimentación" y ahora intenta "comer sano".