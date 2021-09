La entrada de 'Secret Story' de Edmundo Arrocet, para muchos todavía 'Bigote', sigue dando mucho que hablar y sigue con el humorista en el candelero, pero fuera de la casa. Su versión de la ruptura con María Teresa Campos nada tiene que ver con la que hasta ahora habíamos oído de boca de la presentadora y de su clan. Por ello, los ataques de Terelu, Carmen Borrego y Alejandra Rubio hacia el chileno no han cesado.

"Mentiroso, soberbio, egoísta, con un carácter tan fuerte que habría hecho que Teresa pasase miedo en más de una ocasión, desagradecido, maleducado con el servicio...". Estas son algunas de las "perlas" con las que retratan a Edmundo que indican que el humorista tiene dos caras: una la que muestra al público y otra en privado. Ahora la que sale en su defensa mientras él continúa en 'Secret Story' es su sobrina Fiorella, que le defiende tajante y vuelve a atacar a las Campos.

La joven, uno de los grandes apoyos de Edmundo tras su ruptura con Teresa, deja claro que su no es su tío el que miente, sino la presentadora. "Ella no aclaró que ya habló con él de romper antes del whatsapp. Él le dijo que eso se terminaba y posteriormente Terelu le pidió que le mandara un whatsapp. El mensaje existe pero se mandó cuando ya habían hablado y había una explicación, y se mandó para aclarar que eso se había acabado, para dejar las cosas más claras. Teresa es una mentirosa", asegura.

De hecho, el pasado domingo durante el programa presentado por Carlos Sobera se le pidió a Alejandra Rubio que mostrara el mensaje para acabar con estas especulaciones. La hija de Terelu se lo pidió a su madre, pero ella le remitió a su tía Carmen Borrego, con la que actualmente no mantiene relación. Así que ahí quedó el tema.

"Mucho cariño por Teresa"

Sin entrar en si Edmundo ha podido ser infiel a la malagueña durante su relación, Fiorella sostiene que su tío sigue teniendo "mucho cariño" por María Teresa pero que ya no está enamorado de ella, y defiende que su relación no es el único motivo por el que está en televisión: "Antes de estar con ella ya era artista. Y es algo normal que haya entrado en 'Secret Story'. Le apetecía embargarse en esta aventura. No es el primer reality que hace". "Él puede hablar de muchas cosas. Fue Teresa quien empezó este tema. Ellas han estado dos años con este tema y ahora le toca a él su parte. Queda mucho por conocer", sostiene.

Respecto al presunto trato peyorativo y al fuerte carácter de Edmundo con los empleados de la casa de Teresa, a los que no trataría bien, Fiorella se muestra tajante y asegura que "no me cuadra. En Chile hay personas que siempre han estado muy encantadas de su trato y me extraña que una trabajadora de la casa diga eso ahora y no antes".

"Edmundo tiene un carácter fuerte y decidido pero también es una persona correcta, es un caballero y no veo que maltrate a una persona, a una mujer ni a alguien que trabaje en su casa, jamás", mantiene, dudando además de las informaciones que apuntan a que Teresa habría sentido miedo del chileno en alguna ocasión. "Si él ha alzado la voz ella también ha podido hacerlo, ella tiene un carácter muy fuerte como bien sabemos, así que no solamente hay que darle la culpa a él", cree su sobrina.

Además, Fiorella ha mandado sendos mensajes dirigidos a Terelu Campos - a la que acusa de no decir la verdad - a Carmen Borrego - de quien admite que es agradecida - y a Alejandra Rubio, de quien afirma que "siempre tiene algo que decir pero no tiene razón".