La actriz Lola Herrera acudió en la noche del sábado a 'Sábado Deluxe' para hablar de su trayectoria, de su actual obre de teatro y también para opinar sobre toda la actualidad. La veterana intérprete no dudo en hablar de sus preferencias políticas y dejó muy claro lo que opina del partido ultraderechista liderado por Santiago Abascal.

"A la gente de mi generación nos ha tocado todo. Hasta el covid. Gracias a Dios yo no he tenido que pasar por ello, pero se ha llevado a mucha gente mayor y eso es algo que me tiene muy enfadada. Algún día se sabrá por qué no se ha hecho caso a tanta gente mayor", dijo haciendo alusión a los protocolos que impedían que los internados en residencias no pudieran acudir al hospital.

"No quieren que se sepa, están vetando las comisiones de investigación", apuntó el presentador. Algo a lo que la invitada respondió con indignación: "Eso se tiene que saber porque es un genocidio". Jorge Javier le dio la razón al asegurar que no sabe "cómo en un país democrático se puede impedir que sepamos cosas tan elementales como esa".

La actriz, también habló de su actual obre de teatro, 'Cinco horas con Mario', donde interpreta a una mujer de ultraderecha: "Cuando me dicen que mujeres así ya no existen, les digo que vean los telediarios. No son mujeres anónimas, hablan y dicen lo que piensan desde la televisión". La intérprete quiso entonces mostrar su rechazo con este tipo de personas: "Todo lo que sea dar pasos atrás me parece una cosa horrible. No sé por qué la gente no piensa cuando va a votar qué interés tiene. Yo no le encuentro interés, como ciudadana, votar a la derecha porque no defiende mis intereses".

Herrera también recordó que la gente "no tiene memoria, y eso es muy malo porque sin memoria se pueden caer en las mismas cosas". También apuntó que no todos los derechos ganados en las últimas décadas son del agrado de todos los partidos políticos: "Hay cosas que no vienen bien a determinado sector de la sociedad, que es un partido político aunque no sea excesivamente grande. Como mujer, no entiendo que una mujer vote a Vox. Nosotras no éramos nadie. Y la que se creyera alguien, peor para ella porque no teníamos ningún derecho. No se puede dar ni un paso atrás".