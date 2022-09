La separación de Shakira y Gerard Piqué se atisbaba mucho más silenciosa de lo que finalmente ha sido: la confirmación de una infidelidad, las trabas de Piqué para llegar a un acuerdo con respecto a la custodia de los pequeños y las "exclusivas" de este último acudiendo a fiestas y eventos de ocio con su nueva pareja, la veinteañera Chía Marín, han sido gotas que poco a poco han colmado el vaso de la colombiana. Recordemos que llegó a sufrir un ataque de ansiedad hace semanas y, ahora, tras su exclusiva entrevista con Elle, ha desvelado qué está haciendo para sobreponerse al divorcio y cómo se ha llegado a sentir... palabras muy importantes porque la de "Te felicito" aún no se había pronunciado sobre el tema.

"Creo que escribir música es como ir al psiquiatra", ha asegurado, insistiendo en la parte de sanación que la música tiene en su vida: "Me ayuda a procesar mis emociones y a darles sentido. Me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen".

No es la primera vez que Shakira alude a sus hijos y a su familia tras saberse la infidelidad de su ex pareja, la intérprete no se ha querido meter mucho al trapo y se ha limitado a contar cómo se ha sentido ella en muchos momentos: "Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo" y aseguraba que la música ha sido la única forma de hacerlo "de verdad". "Cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones", ha confesado antes de añadir que, después del proceso de escritura, volvía a sentir que "revivía y salía fortalecida".

Silencio para "procesarlo todo"

Shakira se ha confesado y ha contado cómo le ha hecho sentir estar en el ojo del huracán y bajo la mirada pública estos últimos meses. Ha asegurado ir al trabajo le asustaba y solo quería estar con sus hijos: "Solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos", comenta antes de añadir: "Pero tenía que levantarme y cumplir con mis obligaciones".

Proteger a sus hijos

La cantante ha contado cómo ha tratado de ocultar la situación a sus hijos para intentar protegerlos, "pero luego, en el colegio escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y les afecta". "A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento, pero no... es real".

Sobre superar o no su situación ha sido clara: "me las arreglo" porque quiere "ser un ejemplo para mis hijos".