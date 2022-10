Angy Fernández sufre la enfermedad de Crohn. La cantante y actriz mallorquina publicó en su cuenta de Instagram el pasado sábado que estaba hospitalizada a consecuencia de un fuerte dolor.

"Night in the hospital, porque una no sabe si tiene apendicitis o gases, pero puede ser lo primero", compartía en las historias junto a una fotografía donde se la veía ingresada en un hospital de Málaga.

La joven estrenará, si la salud se lo permite, una obra de teatro en la ciudad andaluza el próximo 3 de noviembre.

"Me ingresan para cebarme a antibióticos"

"Me ingresan para cebarme a antibióticos y que no se extienda la infección", explicaba en otra publicación posterior en la que informaba desde la cama del hospital que, tras pasar la noche en observación, le habían diagnosticado que padece la enfermedad de Crohn.

La actriz de "Física o Química" explicó a sus seguidores que al ser también celíaca "tenía más posibilidades".

"Ya he salido del hospital. Me encuentro mucho mejor. Gracias a las enfermeras y doctores que me han atendido tan bien. Sois unos currantes", escribía tras recibir el alta y abandonar el centro médico.