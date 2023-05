Enrique Ponce y Ana Soria han protagonizado su primera entrevista juntos este martes en 'El hormiguero'. "Ana es la mujer de la que estoy enamorado locamente. Por muchísimas cualidades humanas que ella tiene. Sobresale en todo. Ha sabido soportar muy bien las injurias de alguna gente", ha asegurado el torero valenciano.

La pareja se ha mostrado unida en todo momento y han reconocido que se han sentido mal tratados por la prensa del corazón. "La prensa nos ha maltratado".

La joven paró sus estudios por su "salud mental"

Ana Soria ha explicado que quería ofrecer esta entrevista para darse a conocer y ha confesado que tuvo que ir a terapia a causa de su relación con el torero y su repercusión en la prensa. "Llegó un punto en que le lloraba a los apuntes de la carrera", ha asegurado la joven, que tuvo que echar a un lado su carrera de Derecho por su "salud mental". "Me vi en una situación complicada, venía de una vida al margen de todo esto y no estaba preparada".

Sin embargo, Ana Soria ha confesado que ahora "está a tope" con los estudios. "Me queda ná", ha añadido.

"Soy una chica normal"

"Tenia ganas de que la gente me conozca como soy. Nadie que haya opinado sobre mí lo ha hecho conociéndome. La prensa nos ha dado mucha caña. No hemos querido entrar en nada porque no es nuestro mundo. Hemos querido llevar nuestra relación desde la máxima privacidad posible. Desde que me enamoré de él he pasado a ser alguien conocido. He aguantado mucho, muchas cosas que no son justas. Somos personas con corazón", ha contado Ana Soria.

La joven almeriense se ha definido como "una chica normal con sentimientos. Quiero que me conozcan por lo que sale de mi boca hoy aquí", ha aseverado la joven.

Respecto a por qué han tardado tanto en ofrecer una entrevista, Enrique Ponce ha asegurado que "no puedes estar desmintiendo todo el tiempo. En la calle sentimos el cariño de la gente y quiero agradecer el apoyo de la gente allá donde hemos ido", ha añadido el torero valenciano.

Su historia de amor

"La vi en el tendido de la plaza de toros de Almería", ha contado Enrique Ponce, a lo que Ana Soria ha añadido: "Y me miraba a mí". El diestro valenciano ha confesado que preguntó por Ana Soria a un amigo de Almería. "Me dijo que era hija de un amigo suyo, Federico", ha explicado el diestro de Chiva. "La busqué por las redes y la encontré", y ha apuntado: "Hoy en día se puede encontrar a todo el mundo". "Ese día me motivó. Corté cuatro orejas".

Según Ana Soria, "hubo un momento en que cruzamos miradas". "En ese momento, te prometo que sentí algo especial. Cuando le miré el mundo se me paró. Tuve una sensación que nunca había tenido".

Cómo fue su primera cita

Ana Soria ha confesado que los dos estaban "muy nerviosos" en su primera cita. "Me repitió varias veces que su hermana era abogada", ha confesado la almeriense, lo que hizo estallar las risas entre el público. "Yo iba hecha un flan". Su primera cita fue en el reservado de un restaurante. "Ella es una chica con una madurez impropia. Nos fuimos enamorando a la par que fuimos quedando".

"El tema de la edad ya cansa"

Según Enrique Ponce, "la edad es solo un número", mientras que la joven ha añadido que es el torero valenciano, quien la supera en edad, quien tira de ella "constantemente". "Él tiene mucha más energía que yo; yo soy mucho más tranquila. El tema de la edad ya cansa, porque es una tontería", ha zanjado Ana Soria.

"No cierro la puerta al toreo"

Enrique Ponce ha confesado por primera vez que no piensa actualmente en volver al toreo, aunque "pero no cierro la puerta". "No descarto que pueda ocurrir", ha añadido.

En cambio, Ana Soria ha expresado sus dudas: "Todo pinta a que va a volver", ha asegurado entre risas.