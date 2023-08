Preocupación en las últimas horas por el estado de salud de Raphael. Tras la cancelación el pasado 29 de julio de su concierto en el Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera por un "resfriado" del que él mismo informó a sus seguidores a través de sus redes sociales, el cantante, de 80 años, se ha visto obligado a suspender sus próximos compromisos por este problema del que todavía no se ha recuperado, como ha revelado a través de un comunicado este miércoles: "Querido público, esta mañana he visitado a mi otorrino nuevamente. Tras su exploración, el diagnóstico concluye en una inflamación de las vías respiratorias superiores causada por el catarro que arrastro desde la última semana. Sintiéndolo enormemente, nos vemos obligados a cancelar los próximos dos conciertos de mi gira: Festival Cueva de Nerja (4 de agosto) y Festival de Roses (7 de agosto). Mi mayor deseo en este momento es recuperarme muy pronto para volver a los escenarios. Espero reencontrarme con todos vosotros a partir de los siguientes conciertos que siguen en el tour. Aprovecho para agradeceros las innumerables muestras de apoyo que he recibido estos días. Os leo a todos y os llevo en el corazón. Os quiero, Raphael" ha publicado en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RAPHAEL (@raphaelartista) Horas después de comunicar la cancelación de sus próximos conciertos, y dejando claro que no hay que preocuparse por su salud porque sigue con la misma fuerza y energía de siempre a pesar del resfriado que le ha obligado a hacer un parón, Raphael ha reaparecido con una sonrisa y ha tranquilizado respecto a su estado: "Todo muy bien" ha asegurado en exclusiva para las cámaras de Europa Press. Deseando recuperarse cuanto antes, el artista ha puesto rumbo a Ibiza para disfrutar de unos días de descanso con toda su familia y ha sido a su llegada a la isla balear acompañado por su hijo Jacobo Martos, -con un look muy ibicenco con camisa y pantalón blancos, sombrero borsalino y gafas de sol- cuando nos ha contado que a pesar de este contratiempo, se encuentra "muy bien".