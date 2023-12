El matrimonio de Pilar Rubio y Sergio Ramos sigue en boca de todos. Desde la que la familia se mudara de París a Sevilla tras el fichaje del futbolista por el equipo hispalense, los rumores de crisis en la pareja no han cesado. Recientemente era la propia Pilar la que intentaba zanjar esos rumores ante los medios de comunicación. “Hemos sido siempre una familia unida, que nos amamos con locura, disfrutamos cada día juntos. De momento es así y seguirá siendo así. Cada día se inventan una tontería nueva y no tenemos tiempo de estar siempre desmintiendo”, ha afirmado. “No os preocupéis, estamos muy bien, no tenemos crisis. Tenemos una vida muy normal”, explicaba la presentadora y negó que tuviera ningún problema con su familia política.

De hecho, hace unas semanas podíamos ver un vídeo de toda la familia montando un impresionante árbol de Navidad en la casa familiar que parecía que daba por zanjado el asunto, pero no. Las redes sociales fueron las encargadas de mostrar la Navidad de Sergio Ramos y en ella aparecían sus padres, hermanos y sobrinos pero con una ausencia notable: la de Pilar Rubio. Pero Pilar no para y sí que ha compartido un entrañable almuerzo navideño que ha pasado en casa de una de sus grandes amigas, Naty Abascal. En este almuerzo, en el que tampoco estaba Sergio Ramos, hemos podido ver a través de Instagram que estaban invitados la propia Pilar Rubio y otras tres personas en la impresionante casa de la reina de la moda. La presentadora ha compartido varias instantáneas con Abascal con un texto muy bonito: "¡Cómo disfruto siempre a tu lado, querida Naty Abascal! Gracias por un día tan especial en Sevilla. Te adoro". Pilar Rubio desde sus inicios Pilar Rubio comenzó su carrera en la televisión a principios de los años 2000 y destacó rápidamente por su carisma y talento. Su habilidad para conectar con la audiencia y su versatilidad la llevaron a participar en diversos programas de televisión, convirtiéndose en un rostro familiar para los espectadores españoles. En programas como "Sé lo que hicisteis..." en La Sexta, Pilar demostró su capacidad para abordar diversos géneros, desde la comedia hasta el reportaje serio, ganándose el respeto y la admiración del público y sus colegas. Su presencia en la pantalla no pasó desapercibida, y pronto se convirtió en una de las presentadoras más queridas de España. Fuera de las cámaras, la vida personal de Pilar Rubio tomó un giro significativo cuando comenzó su relación con Sergio Ramos, el conocido futbolista del Real Madrid y de la selección española, al que también perseguiría, micrófono en mano, para el programa de La Sexta. Esta unión sigue despertando gran interés en la prensa y entre los seguidores de ambos, convirtiéndose en una de las parejas más seguidas del panorama nacional. Su boda, celebrada en 2019, fue un acontecimiento destacado en los medios de comunicación, no solo por la fama de ambos, sino también por la magnitud del evento, que contó con la presencia de numerosas personalidades del mundo del deporte y del espectáculo. La pareja tiene cuatro hijos: Sergio, Marco, Alejandro y Máximo Adriano. Gente El hermano de Sergio Ramos y su novia hablan por primera vez sobre su crisis con Pilar Rubio Gente Roban en la casa de Pilar Rubio y Sergio Ramos en Sevilla con sus cuatro hijos dentro A pesar de su matrimonio con Sergio Ramos y su dedicación a la familia, Pilar no ha dejado de lado su carrera. Ha continuado apareciendo en televisión y participando en diversos proyectos, mostrando que es posible compaginar la vida personal con una exitosa carrera profesional. En la actualidad podemos verla casi todas las noches en el prime time de Antena 3, en el programa más visto de la noche 'El Hormiguero', presentado por Pablo Motos. En este programa cuenta con un espacio en el que realiza retos increíbles y que dejan a la audiencia con la boca abierta. Recientemente también la hemos podido ver en su papel de presentadora en el programa 'Make Up Stars', un concurso sobre maquillaje que puede verse en Rakuten Tv y Rtve Play.