La influencer Gala González anuncia que sufre esta enfermedad

La 'influencer' Gala González ha anunciado a sus seguidores que sufre neuralgia de trigémino, una enfermedad causada por el trastorno de un nervio y que causa fuertes dolores en la mitad de la cara.

"Para quienes saben cuánto se sufre en silencio esta enfermedad, os mando ánimo en esos momentos en los que nadie pueda llegar a entender este dolor constante y la poca calidad de vida con la que vivimos", ha escrito en sus redes sociales esta creadora de contenido. "Así como levantarse y acostarse con dolor o no recordar la última vez que te sentiste bien", ha asegurado Gala.

Agradecida

"Tan bonitos los mensajes que me habéis escrito. Gracias por compartir vuestras historias y sobre todo por hacerme sentir menos sola con este dolor que tantos vivimos en silencio", ha escrito la influencer gallega en una carta que ha compartido en sus 'stories' de Instagram.

"Ojalá pronto exista una solución más eficaz y hasta una cura", ha añadido. "Por ahora solo pido paciencia a quienes convivís y trabajáis con alguien que padezca esta patología o dolores crónicos sin cura", ha recordado.

"No nos quejamos por gana ni por pena, no olvidéis que cuando decimos que estamos mal, en realidad estamos fatal y aunque no lo verbalizamos abiertamente muchos llegamos a experimentar momentos "oscuros" donde perdemos toda la esperanza", ha declarado Gala González. "Los brotes muchas veces se manifiestan camuflados bajo una depresión de la que no tenemos consciencia hasta que ya es tarde"

"Intentamos llevar la vida lo más normal posible aunque lo que el cuerpo nos pide es dejarnos engullir por el sofá entre lágrimas en busca de consuelo", ha finalizado la 'influencer'.