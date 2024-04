Pilar Rubio habla sobre su separación de Sergio Ramos: "Como una telenovela"

Día marcado en rojo en el calendario de Pilar Rubio, que este martes ha presentado en Madrid su nueva colección de trajes de baño para la firma Selmark. Espectacular con dos de los cinco looks que ha creado en esta ocasión -uno azul con estampado natural en cámel, y el otro negro de corte asimétrico-, la presentadora se ha sincerado ante los micrófonos de Europa Press y, una vez zanjados los rumores de crisis que les persiguieron a ella y a Sergio Ramos a finales de 2023, ha confesado con naturalidad qué comenta con su marido cuando la prensa les separa mientras ellos siguen tan felices en casa con sus hijos.

Y, sorpresa mayúscula, Pilar, de 46 años, no cierra las puertas a ampliar la familia y dar un nuevo hermanito a Sergio Jr. (9), Marco (8), Alejandro (6) y Máximo Adriano (3): "Si viene viene, como los demás" ha reconocido con una sonrisa. Además, la comunicadora ha desmentido que se lleve mal con los padres de Ramos y, como jurado de 'El Desafío', ha revelado cómo son Genoveva Casanova y Victoria Federica en las distancias cortas.

Cuéntanos cómo ha sido crear esta línea de baño y qué es para ti lo más importante precisamente en los trajes de baño.

Lo más importante para mí es que las mujeres se sientan cómodas y tengan ganas de que llegue el verano para ponerse un traje de baño, que hay veces como que nos da miedo llegar al verano de ¡ay no estoy preparada! Quiero que estés preparada porque te vas a ver guapa, te vas a ver elegante, vas a estar cómoda, que es súper importante y creo que vas a marcar la diferencia en el verano con una colección inspirada en las islas más exóticas del planeta Tierra.

¿Tienes destino de vacaciones con Sergio y los niños para estrenar a bañadores?

¡Jo! Me encantaría* Lo que no sé es cuándo voy a tener vacaciones, entonces eso todavía no me lo imagino, no me lo espero, no pienso en ello. Por eso he dicho, como no sé si me voy a ir de vacaciones, me traigo las islas y me las pongo encima, que es lo que he hecho.

A la hora de elegir destino, entre Sergio y tú, ¿cómo os ponéis de acuerdo?

Sobre todo es importante ponerse de acuerdo en cuanto a fechas y horarios, que es complicado, y a partir de ahí, bueno, como los niños están de vacaciones, pues es un poco, según nos da el siroco. Pues oye, pues queremos ir más cerca, más lejos, depende de si un año quiere más comodidad o más aventura. Yo creo que lo importante para mí es ir cambiando.

¿Y cómo compaginas tu vida personal con todos los proyectos que tienes?

Pues como puedo, como todo el mundo, intentamos sacar tiempo de donde no hay, ¿no? A veces casi nos cuesta la salud, ¿no? Antes vivíamos en París, al final yo voy trasladándome a diferentes puntos. 'Make Up Stars' lo hacemos en Barcelona, 'Discovery' lo hacemos en Canarias y el resto de programas los hago de momento aquí en Madrid. Cogiendo muchos aviones y trenes, y para arriba y para abajo todo el rato, pero no pasa nada porque ese tiempo te sirve para estar sola y estudiar lo que tienes que hacer al día siguiente. Cuando llego a casa es estar con los niños, disfrutar con ellos, poder hacer sus deberes y no tengo tiempo de mucho más, así que creo que le voy sacando partido a los ratitos que tengo libres.

Se está hablando mucho de que a lo mejor Sergio podría fichar en un equipo de Estados Unidos para la siguiente temporada. ¿Eso ya es mucho avión o tú te cruzarías el charco?

¿En serio? ¿Estados Unidos? ¡Ostras! Pues la primera noticia que tengo. A mí me gustaría saber dónde voy el año que viene. A lo mejor no tengo que irme muy lejos, no lo sé, pero no tengo ni idea. O te vas a Estados Unidos, o te quedas cerca y te vas a países Árabes, o te quedas por Europa. Esas son las opciones que hay en el fútbol, más o menos. Creo que organizándose uno puede llegar a cualquier sitio. Lo más importante para mí es que mi familia esté junta, que esté unida, y segundo, mi trabajo. O sea, mi trabajo me hace muy feliz y creo que después de 28 años trabajando, es difícil tener que renunciar a cosas. Yo intento organizarme, pero cuando tienes cuatro niños, evidentemente, algo tienes que renunciar.

Dijiste el otro día que igual no te importaría tener otro quinto hijo.

Pues no me importaría. Oye, si tiene que venir, como los otros cuatro. Nunca me he puesto, ni nos hemos planteado, venga, vamos a tener un hijo, ¿no? Han salido y ya está, o sea, pues no ha sido premeditado, no ha sido buscado ni planificado. Si tiene que venir, pues que venga y si no, pues creo que con cuatro voy bien servida, ¿eh? No pasa nada.

Los rumores de separación de Sergio Ramos

Esto que decías de que la familia permanezca unida, ¿es un poco un zasca para la gente que dice que estáis en crisis?

Yo creo que más que la gente sois vosotros los que decís esas cosas, pero bueno, no sé. Tampoco puedo estar todo el rato entrando en ese bucle porque es absurdo. Nosotros a veces vemos cosas u oímos cosas y es como si fuera, pues no sé, como si yo estuviera viendo una telenovela. Es que no va con mi vida, porque mi vida es otra, totalmente distinta, con mis hijos y mi marido, y todo normal. Entonces es como, no sé de quién están hablando, porque de mí no es.

Con lo que decían de Sevilla, que no te habías encontrado a gusto en Sevilla, ¿también lo has visto como una telenovela?

Llevo trabajando en Sevilla desde antes de estar en estar en 'Sé lo que hicisteis', imagínate. Amo Andalucía, y bueno, pues eso es otra cosa más de las que dicen. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Decidme vosotros, ¿qué tengo que hacer yo? Vosotros decís esas cosas y yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Desmentir todo el rato? No. Es que no, no sé.

Con la familia de él y con los entornos de él, todo eso que se ha dicho, tú lo dices que bien.

Sí, hija, sí, todo bien.

La opinión de Pilar Rubio sobre Genoveva Casanova

Estás inmersa en la grabación de 'El Desafío', ¿cómo está siendo esa figura de Genoveva Casanova?

Es maravillosa, no puedo decir más porque estamos grabando y evidentemente no os puedo adelantar, pero es maravillosa. De verdad. Una persona con una sensibilidad y una luz especial.

¿Nos va a sorprender?

Os van a sorprender todos los concursantes de verdad, vamos a ver en un registro totalmente distinto a todos los concursantes que hay porque al final le sacas de su profesión y están haciendo cosas fuera de la zona de confort. Os van a sorprender muchísimo porque tienen un coraje y una valentía, de verdad, y se les ve tan felices haciéndolo que yo creo que El Desafío trae muchas cosas buenas a todo el mundo que se presenta. Es duro pero...

¿Cómo has visto a Vitoria Federica que al pertenecer a la casa real vaya a un programa de televisión por primera vez?

- PILAR: Yo ahí Es que no quiero hablar de nadie porque yo no me puedo meter en esas cosas evidentemente, pero es maravillosa también. De verdad, maravillosa. Pero yo no soy quién para hablar de Victoria Federica, lo siento. Lo siento porque es que me hace sentir incómoda porque a lo mejor digo cosas que no debo porque son del programa, y prefiero dejarles a ellos ese momento y esos comentarios, pero de verdad todos los concursos ante El Desafío son maravillosos.