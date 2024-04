Última hora: el contundente mensaje de Carmen Borrego a su hijo tras su separación

Nuevo frente abierto para Carmen Borrego. Cuando todavía no ha levantado el teléfono para llamar a su hijo José María Almoguera para intentar acercar posturas con él casi dos semanas después de regresar de Supervivientes, ahora es Gustavo Guillermo -el que fuera mano derecha de María Teresa Campos- el que ha estallado públicamente contra la colaboradora por desmentirle en directo después de que él asegurase que su amiga y casi 'hermana' estaba destrozada por la traición de su hijo.

Harta y con fuerzas renovadas una vez superado el shock al descubrir que José María y su mujer, Paola Olmedo, habían estallado públicamente contra ella en portada de la revista 'Semana', Carmen no solo ha dejado claro al chófer de su madre que no le hace gracia que cada vez que vaya a un programa sea para hablar de ella y de su familia, sino que también ha confesado su preocupación por cómo se puede encontrar su hijo.

"Creo que no está pasando un buen momento, está en un momento muy complicado de su vida y creo que mi llamada lo puede alterar más, y por eso no he descolgado el teléfono. Lo único que espero es que él puede solucionar su vida, pueda solucionar su matrimonio y, entonces será el momento de sentarnos a hablar" ha explicado en 'Así es la vida' emocionada.

"Si es feliz con Paola, que creo que lo es, por supuesto quiero que lo solucione. Eso es lo más importante, y cuando lo tenga solucionado tendrá a su madre como la ha tenido siempre" ha confesado tras el programa ante las cámaras de Europa Press. "A mí lo que me gustaría es que fueran felices, juntos o separados" ha revelado.

No es el único mensaje que ha enviado a José María, ya que muy conciliadora ha reconocido que si se encontrase con su hijo por los pasillos de Mediaset -algo que le encantaría como ha admitido- "le daría un abrazo si pudiera porque creo que lo primero que tenemos que hacer es darnos un abrazo y luego empezar a hablar". "Los reproches ya están hechos, y ahora lo que hay es que recoger velas e intentar comprendernos, entendernos y seguir un camino juntos que, desde luego, es lo que yo quiero. Lo único que te mando es un beso, hijo, si estás arriba y saber que yo no te voy a montar jamás un numerito" ha asegurado. "De ayer a hoy no ha dejado de ser mi hijo, por lo tanto saludaré a mi hijo de manera natural, cariñosa como lo he hecho siempre" ha añadido a su salida de Mediaset.

Además, Carmen ha aprovechado la presencia de cámaras para dejar claro una vez más que no le preocupa lo que pueda contar Gustavo sobre ella: "mira como tiemblo... no tengo ningún miedo, pero que dejen de especular porque la especulación es peor que hablar. Quien tenga que hablar que hable cuando quiera. nosotros no nos tenemos que defender de nada".