¿Te preguntas qué perros no sueltan pelo? Si eres amante de las mascotas, especialmente de los caninos, pero te preocupa la caída de pelo en tu hogar o las alergias, ¡estás de suerte! Hoy, te presentamos la guía definitiva sobre las razas de perro que no sueltan pelo o lo hacen en menor medida.

¿Qué perros no sueltan pelo? Estas son las razas de perro hipoalergénicas

Puli: el perro con rastas

Los pulis son perros originarios de Hungría, que destacan por su peculiar pelaje en forma de rastas. Esta característica evita que sus pelos caigan con facilidad, además de ser muy cariñosos y hábiles para aprender.

Lhasa apso: el perro de pelo largo que engaña

Aunque parezca lo contrario, los Lhasa apso no mudan el pelo en exceso. Sin embargo, su largo pelaje requiere cuidados frecuentes, como cepillados y lavados regulares.

Caniche: el perro rizado que no suelta pelo

Los caniches son conocidos por su pelaje rizado y denso, y aunque tienen la ventaja de que no sueltan mucho pelo, requieren cuidados frecuentes para evitar enredos.

Yorkshire Terrier: el pequeño perro que no suelta pelo

Los yorkshires, a pesar de tener el pelo largo y liso, son una de las razas de perro que no sueltan pelo casi. Eso sí, su melena requiere cuidados frecuentes.

West Highland Terrier: el amigo blanco de pelo largo

Conocidos como westies, estos simpáticos perritos de cara amigable no sueltan mucho pelo, pero requieren cepillados y lavados frecuentes para mantener su característico color blanco.

Teckel: el perro salchicha sin caída de pelo

Los teckel, también conocidos como perros salchicha, son otro ejemplo de razas que no sueltan pelo. Su pelaje, en general, es corto, denso y duro, pero también hay una variedad de pelo largo y fino que no mudan en exceso.

Shih tzu: el león asiático que no suelta pelo

Esta peculiar raza de perro fue criada para simular ser leones guardianes. Su pelaje extraliso y largo apenas se cae, pero requiere cuidados minuciosos.

Bichón Maltés: el elegante perro blanco que no suelta pelo

Estos juguetones y alegres perros tienen un pelaje blanco, largo y liso que apenas sueltan. Como en otros casos, su pelo largo requiere cuidados regulares.

Xoloitzcuintle: el perro mexicano sin pelo

Los xoloitzcuintles tienen una variedad con pelo y otra sin pelo que se pueden cruzar. En cualquier caso, no encontrarás ni un vello mudado por esta raza.

Boston Terrier: el perro mediano que casi no suelta pelo

Los Boston Terrier sueltan muy poco pelo, y su pelaje suave no necesita casi cuidados, solo con el aseo es suficiente para mantenerlo brillante.

Perro de agua: el perro rizado que no suelta pelo

Tanto la versión portuguesa como española del perro de agua son perros medianos que no sueltan pelo. Su pelaje duro, resistente y rizado facilita su mantenimiento, ya que el cepillado solo debe realizarse ocasionalmente.

Mastín: el perro grande que no suelta pelo

Los mastines, ideales para el pastoreo y protección del ganado, sueltan poco pelo. Tanto el mastín español o del Pirineo (con pelaje lanoso) como las variedades de pelo corto requieren cuidados sencillos.

Galgo: el perro de apariencia frágil sin caída de pelo

Estos perros tranquilos y afables poseen un pelo cortísimo que no se suele caer. Durante la época de muda, es necesario cepillarlos a diario para controlar esa caída momentánea.

Komondor: el perro con rastas lanudas

El komondor es otra raza de perro con pelaje lanudo o con rastas. Su peculiar pelaje, que se forma a partir de los 2 años, es tan duro y compacto que prácticamente no se cae. Eso sí, es necesario lavar sus rastas blancas con frecuencia.

Bobtail: el antiguo pastor inglés que no suelta pelo

Este perro, pariente de los collie, parece un pompón andante. Su abultado y denso pelaje no se cae, por lo que es una de las razas grandes de perro que no sueltan pelo pese a tener mucho.

Dóberman: el perro imponente con poca caída de pelo

Los dóberman, de estética elegante y carácter afable, suelen tener poco pelo. Si llegan a soltar pelo, puede ser debido a problemas de salud relacionados con las hormonas que requieren atención veterinaria.

Collie barbudo: el perro grande que apenas suelta pelo

El collie barbudo es otro ejemplo de perro grande que suelta poco pelo. Es necesario cepillarlo con regularidad para evitar enredos y suciedad. Este can es inteligente, activo y juguetón, ideal para personas con un estilo de vida activo.

Basenji: el perro africano que no suelta pelo

Originarios de África, los basenjis destacan por no ladrar y por no soltar pelo. Su pelaje corto y fino apenas se cae, lo que facilita su mantenimiento y hace de esta raza una opción ideal para quienes buscan un perro que no suelte pelo.

Affenpinscher: el pequeño perro travieso que no suelta pelo

El Affenpinscher, también conocido como el "diablillo barbudo", es una raza de perro pequeña y juguetona que apenas suelta pelo. Su pelaje es áspero y denso, lo que evita la caída excesiva de pelo. Requiere cepillado regular para mantenerlo en buen estado y evitar enredos.

Schnauzer: el perro barbudo con bajo desprendimiento de pelo

Los Schnauzers, disponibles en tres tamaños (miniatura, estándar y gigante), son perros conocidos por su característica barba y cejas pobladas. Su doble capa de pelaje es resistente a la suciedad y prácticamente no suelta pelo. Sin embargo, es importante llevar a cabo un mantenimiento adecuado, como el cepillado y el recorte regular, para mantener su apariencia y salud en óptimas condiciones.

Ahora que conoces las razas de perro que no sueltan pelo, podrás elegir con mayor facilidad el compañero perfecto para ti y tu hogar. Ten en cuenta que, a pesar de que estas razas sueltan menos pelo, es esencial mantener sus cuidados regulares para garantizar su bienestar y salud. Recuerda que cada perro es único, y lo más importante es brindarle amor y atención.