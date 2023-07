El verano ha llegado con todo su esplendor, y las altas temperaturas se hacen notar en todo el país. Mientras nosotros buscamos formas de refrescarnos y protegernos del calor, no debemos olvidar que nuestras mascotas también necesitan cuidados especiales durante esta temporada. En particular, los perros son especialmente sensibles al calor y corren el riesgo de sufrir quemaduras en las almohadillas de sus patas si no se toman las precauciones adecuadas.