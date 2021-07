El pelo se puede ensuciar por causas muy diversas, pero muchas personas no saben que está en sus manos conseguir que no sea necesario lavárselo con tanta frecuencia. A continuación, te presentamos algunos trucos que permitirán lucir el cabello limpio durante más tiempo y que no tengas que abusar del champú y así dejarás "respirar" a tus glándulas sebáceas.

Enjabonar dos veces

Uno de los trucos más básicos para que el pelo te quede limpio más tiempo será darle con jabón dos veces. Mientras que el primer lavado servirá para eliminar la grasa más evidente del cabello, el segundo servirá para limpiarlo en profundidad.

Aclarado perfecto

Es muy importante para el cabello que el último aclarado sea perfecto para eliminar por completo todos los restos que queden. Además, será muy útil que ese último aclarado sea con agua fría para cerrar la cutícula y mantener el correcto PH.

Importancia del agua

El agua con el que se aclare el pelo también es una parte fundamental a la hora conseguir que éste dure limpio más tiempo. Una buena medida que se puede adoptar es realizar el último aclarado con agua mineral para evitar que quede cualquier residuo.

Limpiar los cepillos

Quitar los pelos que se quedan en los cepillos es importante, pero también lo será limpiarlos con un algodón empapado en alcohol de vez en cuando. De esta forma se conseguirá eliminar los restos de productos que han quedado de nuestro cabello y desenredarlo sin mancharlo.

No tocar el pelo

Si estás continuamente retocándote el pelo con las manos se acabará ensuciando con mayor facilidad. Las manos son una de las partes del cuerpo que más suciedad poseen, es por ello que habrá que evitar trasladarla al pelo.

Dormir con el pelo recogido

Un buen truco para que el pelo no se ensucie durante la noche es hacerse trenzas. Llevar el cabello recogido permitirá que el cabello tarde más en ensuciarse.

Usar accesorios

Una vez que ya está sucio lo mejor es utilizar coleteros, cintas o turbantes. Permitirán disimular que el cabello está sucio y se podrá alargar un poco su lavado.