El tratamiento LED en clínica más popular del mundo está ahora disponible para uso doméstico. La última en sumarse a la moda ha sido la top model Kate Moss, pero el dispositivo está triunfando ya entre las celebridades de Hollywood, antesala para que se popularice mundialmente. Hablamos del Dermalux Flex MD, un aparato de radioterapia LED que renueva y repara la piel de todo el cuerpo y que se autodescribe como el de uso doméstico más potente del mundo.

Ganador de los premios Aesthetic Awards 2021 y el Customer Choice de Currentbody 2021, el Dermalux Flex MD cuenta con certificación médica CE para tratar el acné, la psoriasis, la cicatrización de heridas y el alivio del dolor muscular y esquelético.

Meghan Markle, Victoria Beckham, Jennifer Aniston y Sienna Miller son algunas de las famosas que han caído rendidas a este armatoste de fototerapia LED portátil, entre cuyas ventajas figura su diseño versátil, que permite un tratamiento cómodo e higiénico para la cara y el cuerpo.

La matriz de LED liviana está asegurada en la unidad base para garantizar la administración óptima del tratamiento para la cara y también se puede colocar directamente sobre el cuerpo. Además del acné y la psoriasis, también sirve para combatir la rosácea, eczemas, dermatitis, pigmentaciones y piel seca.

Al usar luz LED, el dispositivo no contiene ninguna longitud de onda ni rayos ultravioleta perjudiciales, por lo que no hay riesgo de que la piel se queme. También es completamente indoloro y no requiere tiempo de inactividad.

Con el aparato se suministran unas gafas protectoras para los ojos, que se aconseja llevar durante los tratamientos aunque la marca asegura que no hay ningún problema en llevar lentes de contacto durante cada sesión.

Las sesiones de uso son de 30 minutos y ofrece siete tratamientos específicos para una variedad de problemas de la piel, así como dolores musculares y articulares. Su precio es de 2.199 euros.

Quién no debe usar el Dermalux Flex MD

No deben utilizar el aparato las personas afectadas por: