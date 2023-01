No se puede negar que la Reina Letizia es un referente de estilo y elegancia. Siempre a la última en cuanto a tendencias de moda se refiere, la Reina no ha dejado indiferente a nadie con el look que ha elegido en su última visita a la provincia de Alicante.

La Reina ha visitado esta mañana Petrer para participar en un acto organizado por la Federación Española de Enfermedades Raras, que se ha desarrollado en el centro polivalente de Sense Barreres dentro del II Encuentro de la Red de Centros de Atención Directa y Servicios Especializados. Unas 1.500 personas se han congregado en el exterior del centro polivalente para dar una cálida bienvenida a la reina pese a que las temperaturas no han subido de los 8ºC. 36 Las botas altas como protagonistas Para esta visita a Petrer la Reina ha optado por un look muy favorecedor donde el blanco y el negro han sido los protagonistas. Su Majestad ha elegido un vestido de corte midi en estos tonos con estampado de pata de gallo de la marca Pedro del Hierro. Para tratar de combatir las bajas temperaturas de hoy ha apostado por un gran abrigo también en color negro de estilo batín que llevaba abierto. Cierra el conjunto perfecto unas botas de caña alta en color negro con un tacón cuadrado y no muy alto, tal y como nos tiene acostumbrados la Reina. Estas botas son ideales para combinar con vestidos de corte midi y ella lo sabe. Apuesta y acierta. En cuanto al peinado, Su Majestad ha optado por lucir la melena suelta con ondas en las puntas que le aportan más volumen. El maquillaje en tonos naturales le favorecía mucho. Por último, según la revista Vanity Fair, la Reina lucía unos pendientes de oro blanco con 17 diamantes de talla brillante confeccionados con la tradicional filigrana cordobesa, regalo de la asociación de joyeros de Eloy de Córdoba el día de Reyes de 2005.