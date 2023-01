La reina Letizia se ha ganado al pueblo de Petrer antes de participar en un acto organizado por la Federación Española de Enfermedades Raras, que se ha desarrollado este martes 31 de enero en el centro polivalente de Sense Barreres dentro del II Encuentro de la Red de Centros de Atención Directa y Servicios Especializados.

La soberana, vestida con abrigo negro y botas altas, ha sido recibida entre aplausos y gritos de guapa y, al salir del coche oficial, se ha dirigido a saludar al público congregado durante largos minutos. Pese al frío de la mañana -8 grados con sensación térmica de 4 grados- alrededor de 1.500 personas, según las estimaciones de la Policía Local, se han dado cita en el exterior del centro polivalente para saludar a la reina. Con aplausos ha sido recibida por jóvenes, jubilados, vecinas entusiasmadas con su presencia e incluso alumnos del cercano IES La Canal que se han saltado una clases para asistir a un "día histórico" para Petrer.

La cercanía, sencillez y naturalidad de la Reina ha conquistado al público. La comitiva ha llegado puntual, a las 11.30 horas de la mañana tal y como estaba previsto y, contraviniendo las directrices de seguridad de la Casa Real, Letizia ha decidido saludar a todas las personas que la esperaban expectantes y nerviosas desde las nueve y media de la mañana a pesar del frío.

Con aplausos, gritos de "guapa", "viva la Reina y viva España", pidiéndole selfies y coreando su nombre ha estado interactuando durante quince minutos con la gente que la aclamaba antes de hacerse la foto oficial con los miembros de la Corporación local que preside la alcaldesa socialista Irene Navarro. Una imagen en la que solo ha faltado el edil de EU, Rafael Masiá.

¿Dónde está Felipe?

De un extremo a otro de la zona acotada con vallas -más de 200 metros de la avenida Felipe V- y ante la atenta vigilancia de los escoltas de la Casa Real, ha ido dando la mano a decenas de personas, hablando con ellas, agradeciéndoles su presencia, haciéndose fotos y selfies e incluso abrazándolas y besándolas. Hasta ha interactuado con una fan del Rey: "¿Dónde está Felipe?" le ha preguntado y ella le ha respondido sonriendo: "En Barcelona".

Más que feliz estaban Manuela Jaén Bernal y su marido el legionario Carlos Soriano Vázquez después de conseguir hacerse un selfie con Letizia. "Llevamos aquí desde las nueve y media y cuando ha llegado a nuestra altura le he preguntado si nos podíamos hacer una foto y ella me ha dicho que por supuesto", comentaba muy ilusionada mostrado la imagen captada con su móvil.

Un beso "inolvidable"

Igual de feliz se mostraba Lucía Maya después de conseguir que la reina la besara mientras le cogía la mano. "He salido del trabajo en el Ayuntamiento de Sax para venir a Petrer a verla y lo que ha hecho no lo voy a olvidar nunca. Que me haya besado no lo voy a olvidar nunca en mi vida", comentaba con emoción añadiendo que: "le he dicho que muchas gracias por venir y ella me ha respondido que gracias a ti por estar aquí".

Un selfie con la reina

Fina González Hernández y su amiga, que curiosamente se llama igual que ella, también ha conseguido hacerse un selfie con la reina. "Es preciosa, simpática, agradable, cercana, humana y muy natural", la describía mientras mostraba una imagen "que va a conservar toda la vida". Ha sido su amiga la que la ha llamado por teléfono a primera hora de la mañana y le ha comentado: "deja todo lo que tengas que hacer hoy porque hoy lo más importante es que nos vamos a ver a la reina". Pero ninguna se podía imaginar que podrían estar tan cerca e incluso hablar con ella con tanta cercanía.

Pero el momento más entrañable se ha producido cuando la reina se ha dirigido a una mujer sordomuda, de unos 60 años, que estaba en primera fila. Letizia ha utilizado el lenguaje de signos para comunicarse con ella mientras Fina González grababa la escena con el móvil.

Cientos de efectivos de seguridad y decenas de periodistas han cubierto el acto.

A las 13.15 horas la soberana se ha marchado pero antes ha querido despedirse de todas las personas que la seguían esperando a la salida. Y con aplausos y gritos de "guapa" ha subido el coche oficial dando por finalizada su primera visita a Petrer.

Además de la Reina también asiste el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para el que también ha habido piropos y el embajador de Mauritania en España, entre otras autoridades. Tras posar con las autoridades locales han entrado a mantener el encuentro y el público permanece para ver salir de nuevo a la Reina, en medio de un importante dispositivo de seguridad.

Esta iniciativa es impulsada por FEDER con el objetivo de generar un modelo socio sanitario que proporcione una atención integral a las personas con enfermedades raras o en búsqueda de un diagnóstico a través de la promoción de los servicios profesionalizados de calidad del movimiento asociativo.

“La necesidad de contar con un enfoque holístico, centrado en la persona, multidisciplinar, continuo y participativo, considerando tanto a la persona que vive con la enfermedad rara como a los cuidadores familiares, resulta especialmente relevante en el ámbito de las enfermedades raras” afirma Juan Carrión, presidente de FEDER.

De esta forma, la reina podrá conocer de primera mano la labor que desarrollan las 12 entidades que conforman esta red a través de sus 16 centros de atención directa y servicios especializados para personas con enfermedades poco frecuentes, sin diagnóstico y sus familiares. En el marco del encuentro se presentarán las fortalezas y el trabajo conjunto de la red que impacta de manera directa en la vida de las personas con patologías poco frecuentes.

Y es que, las grandes diferencias en cuanto a las necesidades de cada una de las más de 6.000 patologías poco frecuentes existentes, y la dispersión geográfica de las mismas, hacen que sea fundamental establecer una red de centros especializados que aborde las demandas del colectivo.

“Nadie mejor para llegar a todas las personas que nuestro movimiento asociativo, ya que tienen un conocimiento muy cercano de estas realidades” declara Carrión. En concreto, las entidades que lideran los centros destacan por su “alto grado de conocimiento sobre las patologías que atienden, el trabajo a través de un equipo multidisciplinar y que alcanza también a la población que vive en entornos rurales, así como la humanización presente en todos los procesos de atención”, destaca Carrión.

Doce entidades de la red

La entidad Sense Barreres, a través de su centro de atención diurna, acoge la celebración de este segundo encuentro que dio comienzo ayer con una jornada en la que se busca favorecer el trabajo en red y el intercambio de buenas prácticas.

El objetivo es continuar el trabajo iniciado en 2021, cuando tuvo lugar el I encuentro. De esta forma, se busca seguir avanzando en “la hoja de ruta de este modelo innovador y en los procesos de mejora continua para promover mayor impacto en los servicios de atención directa que prestan las entidades”. Además, se llevarán a cabo dinámicas grupales en torno a acciones para capacitar sobre defensa de derechos, gestión de proyectos, prestación de servicios o captación de fondos.

En la actualidad, esta red se encuentra compuesta por 12 entidades del movimiento asociativo de FEDER que cuentan con 16 centros de atención en toda la geografía española para dar respuesta a las necesidades del colectivo.

Forman parte de la red la Asociación de Discapacitados de Molina del Segura, la Asociación madrileña de espina bífida (AMEB), la Asociación de Enfermedades Raras D´Genes, Princesa Rett, la Asociación de enfermedades minoritarias de la comunidad Valenciana, la Asociación de Padres y Tutores de Personas con Parálisis Cerebral y Discapacidades afines de Segovia, la Asociación Murciana de Fibrosis Quística, la Asociación Huesos de Cristal, la Federación Gallega de Enfermedades Raras, la Asociación de enfermedades raras y discapacidad Sense Barreres de Petrer y la Asociación Catalana de Enfermedades Neuromusculares.

Apoyo a personas con enfermedades raras

La red de centros Sense Barreres tiene como objetivo abordar las necesidades de cada una de las enfermedades raras. La dispersión geográfica y número de estas ayuda a que la labor de esta red de centros especializados cobre fuerza con tal de hacer llegar a un mayor número de personas las demandas del colectivo.

Tal y como han afirmado desde FEDER, la reina Letizia asistirá al acto para conocer el proyecto, que nació hace más de dos años y que trata de proporcionar apoyo y una atención integral a las personas con enfermedades raras.

Un encuentro internacional

Asimismo, el encuentro contará con la participación del Centro Zayed de Mauritania, entidad que FEDER visitó el pasado mes de junio coincidiendo con el viaje de la reina Letizia para conocer el centro fundado por Mariem Fadel Dah, Primera Dama de Mauritania.

En este sentido, y poniendo de relieve la importancia de cooperar y crear una Red de atención global que mejore el abordaje de las enfermedades raras así como su inclusión en la agenda de la OMS, se ha invitado al Centro Zayed a este II encuentro para poder compartir buenas prácticas y conocer otras realidades del colectivo con patologías poco frecuentes.

La participación del Centro Zayed estará liderada por Saviya Mint N'Tahah, Ministra de Acción Social, Infancia y Familia de Mauritania, quien podrá conocer en primera persona la labor que desarrolla la red de centros, compartiendo buenas prácticas y visitar el centro Sense Barreres.