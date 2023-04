Se acerca el verano y, con él, los días de playa o piscina, que nos obligan de nuevo a elegir el bañador o el bikini que vamos a lucir.

Podemos recurrir a los que guardamos en el armario o elegir entre las nuevas propuestas de la temporada. Las marcas tratan de echarle imaginación cada año para innovar, aunque no todas las ideas triunfan.

Entre ellas, algunas destacan por su extravagancia o por reducir al mínimo la superficie de tela. Estas son algunas:

Mankini

Unos tirantes que se juntan en la entrepierna, cubren lo justo la zona genital masculina y vuelven por la espalda. Así es esta inverosímil prenda que lució Sacha Baron Cohen para ir a la playa cuando interpretaba a Borat, un periodista kazajo sin sentido del ridículo que se propone conocer la sociedad occidental.

La prenda que también lució Enrique Ortiz en uno de sus viajes con políticos ha abandonado la gran pantalla y ahora puede comprarse por internet. Este traje de baño fosforito es uno de los estrafalarios y atrevidos trajes de baño disponibles en la red.

Penekini

Este traje de baño apareció en la televisión británica, en 'The Only Way is Essex', un programa similar al 'Gandia Shore' español. Los concursantes lucieron esta prenda mínima en las playas de Marbella.

El 'penekini' un intento de adaptar el bikini, el bañador femenino por excelencia, al cuerpo del hombre. Está pensado para lucir un moreno casi integral porque no deja apenas marcas. Además, se puede quitar al entrar al agua y ponerse como si fuese una simple pulsera.

Saco tanga

Este modelo podría considerarse una variación aún más atrevida y ligera que el penekini. Consiste en un trozo de tela a modo de saco, que sirve para cubrir los genitales. La cuerda se ajusta para que no haya problemas, ¡y listo! A tomar el sol sin marcas de bañador.

TaTa Top

Aunque este bikini puede no tener sentido en nuestras playas, en las de otros países se convierte en toda una provocación. El 'TaTa Top' es un bikini en cuya parte superior aparecen dibujados dos pezones. Según explican en su web sus diseñadores, su objetivo es permitir que todas las mujeres puedan hacer "hacer topless". O que al menos, lo parezca.

Biclip

Esta opción es una evolución del bikini que busca acabar con las marcas del bañador. Se coloca a presión y sólo cubre la parte genital de la mujer, dejando los glúteos libres. Según sus diseñadores, es más cómodo para bailar o correr, no deja marcas ni produce roces. Exhibir esta atrevida prenda en directo, utilizada en este caso como ropa interior, le costó el trabajo a Amaya, una extrabajadora del programa de televisión 'El Hormiguero'.

Burkini

Al contrario que los anteriores, este bañador no dejará que luzcas un moreno integral. El burkini es la alternativa para disfrutar de la playa cumpliendo con las normas de algunos países musulmanes. Este curioso bañador ha generado polémica en piscinas públicas y playas de muchos países.