Las rebajas de Zara son uno de los eventos más esperados del año para los amantes de la moda. Tanto en su página web como en la aplicación móvil, estas rebajas ofrecen la oportunidad de adquirir algunas de las prendas más populares de la temporada a precios significativamente reducidos, con descuentos que oscilan entre el 30% y el 40%. Este es el momento ideal para que los clientes se hagan con esos 'must have' que han estado siguiendo durante toda la temporada o para crear su ansiado armario cápsula.

A pesar de la emoción que generan estas rebajas, es crucial para los consumidores no dejarse llevar por la euforia del ahorro. Desde hace algunos años, Zara ha implementado una política según la cual los gastos de envío para artículos en rebajas no son gratuitos. Esto significa que, incluso si el total de la compra excede los 30 euros - una cantidad que anteriormente garantizaba el envío gratuito -, los clientes aún deben abonar 3,95 euros por los costos de envío. La política específica de la marca establece que "Entrega en 2-3 días laborables - 3,95 euros. El envío será gratuito si tu pedido incluye artículos sin descuento por un importe superior a 30 euros.”, una condición que muchos consumidores no descubren hasta el final del proceso de compra.

Pero tenemos la forma de no pagar estos gastos de envío. Un truco muy sencillo y efectivo: incluir en la cesta productos sin descuento por un valor total superior a 30 euros. Después de la compra, los clientes pueden decidir si desean conservar o devolver estos artículos adicionales, pero los gastos de envío no los habrán tenido que pagar.

La opción de recoger el pedido en una tienda Zara sigue siendo gratuita, pero es importante señalar que durante el período de rebajas, casi ninguna tienda ofrece esta posibilidad. Esta limitación reduce las opciones de los consumidores para evitar los gastos de envío.

Cobrar los gastos de envío

Esta medida de cobrar por los envíos durante las rebajas no es nueva en el ámbito internacional de Zara, pero se aplicó por primera vez en España a partir de la campaña de rebajas de verano de 2022. Esta política se alinea con las estrategias de la compañía en otros mercados y refleja un cambio en la forma en que Zara maneja sus promociones y ventas en línea.

Además, Zara ha implementado en España la política de cobrar por las devoluciones con recogida a domicilio.

Como alternativa a la recogida en tienda, que suele ser limitada durante las rebajas, Zara ofrece puntos de recogida que no son tiendas. Sin embargo, esta opción también incurre en un precio adicional de casi 4 euros.

Otro de los cambios que ha introducido Zara en sus compras en tiendas físicas tiene que ver en cómo devuelves las prendas cuando te las pruebas. Los dependientes ahora te indican amablemente que cuando te pruebes una prenda y la devuelvas la entregues colgada en su percha. Esto ahorra tiempo a los dependientes y agiliza el proceso de vuelta de la ropa a su lugar en la tienda. Así que tenlo en cuenta la próxima vez que visites uno de sus establecimientos.

Rebajas en Zara

