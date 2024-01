En el mundo de la moda, las prendas de borreguillo han ganado un lugar destacado por su calidez y estilo. Este material, que evoca la suavidad y el confort, se ha convertido en un favorito durante los meses más fríos. Pero, ¿qué son exactamente las prendas de borreguillo, cómo se fabrican y qué las ha hecho tan populares?

El borreguito es un tejido que imita la lana de oveja. Se caracteriza por su textura esponjosa, suave y cálida, lo que lo convierte en un material ideal para la confección de diversas prendas de vestir. Aunque originalmente se refería a la lana de cordero recién esquilada, hoy en día, el borreguillo también se fabrica de manera sintética, ofreciendo una opción vegana y sostenible.

La fabricación del borreguillo varía según si es natural o sintético. En su forma natural, el borreguillo se obtiene de la primera esquila de los corderos jóvenes, cuya lana es particularmente suave y fina. Después de la esquila, la lana se limpia, se carda y se hilvana para prepararla para la fabricación de textiles.

En su versión sintética, el borreguillo se fabrica utilizando fibras de poliéster u otros materiales sintéticos. Estas fibras se procesan para crear una textura que imite la suavidad y la apariencia del borreguillo natural. La producción sintética permite una mayor variedad de colores y texturas, así como una alternativa más accesible y amigable con el medio ambiente.

Las prendas de borreguillo se encuentran en una amplia gama de artículos, desde abrigos, chaquetas y bufandas hasta botas y mantas. Su capacidad para proporcionar calor sin ser excesivamente pesado lo hace ideal para la ropa de invierno. Además, su aspecto lujoso y su suavidad lo han convertido en una opción popular para prendas de moda y accesorios.

La fama del borreguillo puede atribuirse a varios factores. Primero, su capacidad para proporcionar calor y confort lo ha hecho indispensable en climas fríos. Segundo, el auge de la moda sostenible ha elevado la popularidad de las versiones sintéticas del borreguillo, ya que ofrecen una alternativa ética a los productos de origen animal.

Además, la versatilidad del borreguillo en términos de diseño ha permitido su incorporación en una variedad de estilos, desde la moda urbana hasta la alta costura. Su textura única y su apariencia lujosa también han capturado la atención de diseñadores y consumidores por igual.

El look borreguillo de Carmen Gimeno

En su último outfit Carmen Gimeno apuesta por un look perfecto para mujeres mayores de 50 años. Es arriesgado pero acertado y sus más de 30.000 seguidores en Instagram así lo atestiguan. En primer lugar, el protagonista absoluto es un abrigo de borreguillo, conocido como teddy, porque literalmente parece un osito. El abrigo de Zara es extra largo, tiene cuello solapa y escote en pico. Tiene bolsillos laterales ocultos en la costura y se cierra con botones. Si lo quieres comprar te costará 69,95 euros ya que no está de rebaja.

Lo que no te será tan fácil encontrar es la gorra de borreguillo a juego ya que está agotada en la web del gigante de Inditex. Ese accesorio sí que estaba de rebajas y su precio era de 4,99 euros.

Carmen completa su look con unos jeans con el doble hacia arriba que ya le hemos visto en outfits anteriores, también de Zara que está agotados. Un jersey de punto azul marino para que el frío no haga estragos, las famosísimas Samba de Adidas, que también le hemos visto en más ocasiones, y un collar de perlas blanco extra largo para darle el toque chic al conjunto. Si recuerdas estas mismas perlas (y alguna más) ya las lució en este look con bomber de Ford, también de Zara.