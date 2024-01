Si te has configurado tu cuenta de Instagram para que Carmen Gimeno publique un nuevo conjunto en Instagram te salte una alerta, ya sabes de qué vamos a hablarte. Porque también estamos convencidas de que te ha encantado la increíble bomber de las rebajas de Zara que ha mostrado en uno de sus últimos looks.

Esta chaqueta, que tiene un precio inferior a 20 euros, es ideal para completar los estilismos más informales, añadiendo ese toque de moda esencial en un simple gesto.

Y es que Carmen sabe muy bien lo que le gusta a las mujeres mayores de 50 años y sabe seleccionar las prendas más atractivas, populares y únicas de nuestras tiendas favoritas.

Esta chaqueta es versátil para mujeres de cualquier edad, estilo y figura, y es perfecta para dar energía a cualquier conjunto esta temporada, aportando un toque moderno, audaz y juvenil, ideal para mujeres mayores de 50 años.

La chaqueta bomber Ford Mustang, confeccionada y forrada completamente de poliéster, diseñada con cuello alto, manga larga, bolsillos laterales y cierre de cremallera frontal. Decorada con bordados, parches y texto de Ford Mustang en contraste, está disponible en tallas XS-S y M-L. Puedes encontrarla en las tiendas Zara o en su página web pero no online porque aparece como agotada. Su precio es de 19,99 euros, lo que representa un descuento del 66% sobre su precio original de 59,99.

Si algo es claro, es que las chaquetas bomber son la tendencia más casual y de moda esta temporada. Independientemente de tu estilo, incluso si el modelo de Carmen Gimeno no es para ti, no debes desecharla porque está de moda para las mujeres mayores de 50 años.

Carmen Gimeno combina la chaqueta Ford Mustang de Zara, combinándola con unos pantalones de vestir de Zara Man, que ya le hemos visto usar anteriormente, un jersey a juego y zapatillas deportivas blancas, que aportan luminosidad a un look que ha realzado con un maxi collar de perlas y su emblemático bolso negro de Gucci.

¿Una bomber con un collar de perlas? ¿Y por qué no? Las perlas le dan un toque chic a este look para no perder un ápice de elegancia por muy de sport que vayas. Si te atreves con esta combinación seguro que acertarás. A las seguidoras de Carmen Gimeno les ha encantado: “Super con las perlas”, “El contraste de las perlas es brutal”, “Sportchip muy estiloso” y “Ese mix de estilos es brutal , Carmen”.