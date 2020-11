Carmen reconoce que durante un año lo ha pasado muy mal. “No podía comer, me tapaba la boca. He estado durante este tiempo sin apenas mirarme al espejo. Hasta se me habían ido las ganas de salir de casa”.

El problema de la falta de dientes no solamente afecta a una persona a nivel estético y masticatorio. También afecta a nivel psicosocial. Por esto, es frecuente que los pacientes que necesitan rehabilitar un maxilar completo o ambos, presenten una pérdida en su calidad de vida.

“Vine hecha polvo. He estado un año entero sin boca. Hasta que he venido aquí. Y ahora estoy perfectamente”, insiste Carmen, emocionada al recordar lo que ha sufrido durante este tiempo . Y la solución la encontró en la clínica Vericat Implantología Inmediata Elche.

“Carmen acude a nuestra consulta con un fracaso de implantes. Y la solución que le propusimos fue colocar 6 implantes en el maxilar superior y que en el mismo día llevara dientes fijos sobre los implantes recién colocados”, explica el Dr. Vicente Antonino, director médico de la clínica de Elche de Vericat Implantología Inmediata.

Vericat, especialistas en implantes dentales

Los cirujanos orales de Vericat son especialistas desde hace más de 20 años en implantes dentales. Y desde 2002 son pioneros en carga inmediata. Esta técnica consiste en colocar los implantes y los dientes fijos en el mismo día. Esto permite al paciente recuperar su estética, comer una dieta sólida de consistencia moderada la misma noche del tratamiento y disfrutar de una merecida calidad de vida desde el primer día. “¡Esa noche cené fideuá!, comenta Carmen con entusiasmo.

Ella lo tiene claro: “los implantes dentales en Vericat me han dado la vida que antes no tenía. Después de venir a esta clínica soy una persona superfeliz porque sonrío sin taparme la boca y como todo lo que quiero”.

Y esto es gracias a los tres valores que identifican al Grupo Vericat, comenta el Dr. Antonino: “el rigor, para diagnosticar y proponer una solución con implantes con la responsabilidad que ello conlleva, la pasión por el trabajo bien hecho, que es lo que nos guía hacia la excelencia, y el respeto al paciente, que es quien da sentido a todo lo que hacemos”.

En las clínicas Vericat se realizan los tratamientos bajo las pautas fijadas por el Dr. Alberto Vericat. “Gracias a esto los resultados que obtenemos en todas nuestras clínicas son exactamente los mismos. Tanto en Alcoi, como en Benidorm, o en Elche, por poner tres ejemplos de ciudades en las que estamos”.

Respecto a las garantías de los implantes, en Vericat están garantizados para toda la vida, siguiendo las pautas de higiene indicadas por el cirujano oral y las revisiones periódicas. Este mantenimiento en la clínica suele tener periodicidad anual.

Más información:

Vericat Alcoi: 960 62 80 07

Vericat Benidorm: 960 26 68 89

Vericat Elche: 960 66 00 93