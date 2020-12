A día de hoy, a consecuencia de la pandemia en la que estamos inmersos, el tema de la vacunación es un asunto muy en boga y que está en boca de todos. Aprovechando esta situación os queremos hablar acerca de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (HPV).

El HPV representa una de las infecciones de transmisión sexual más comunes y está adquiriendo, además, una creciente importancia en Salud Pública, puesto que es una causa necesaria para la producción del cáncer de cuello uterino y es un factor de riesgo para otros cánceres en el área anogenital, en la cabeza y el cuello.

Casi todos los adultos sexualmente activos contraen el HPV en algún momento de su vida, aunque no sean conscientes, ya que no produce síntomas y suele desaparecer por sí solo. Sin embargo, existen casos en los que los virus de los tipos asociados al cáncer no son eliminados y quedan en las capas profundas de las mucosas genitales, pudiendo aparecer pasados los años lesiones premalignas que, si no se eliminan quirúrgicamente, pueden evolucionar hacia el cáncer.

La vacunación preventiva se considera la intervención más eficaz y eficiente para el control de la infección

Las vacunas frente a la infección por HPV suponen un avance extraordinario en la lucha contra el cáncer y sus lesiones precursoras. De hecho, la vacunación preventiva se considera la intervención más eficaz y eficiente para el control de la infección y la prevención de la carga de enfermedad asociada al virus.

Existen tres vacunas autorizadas y comercializadas actualmente en España:

Vacuna bivalente (Cervarix): protección frente a los genotipos 16 y 18 del HPV (principales agentes causantes del cáncer de cérvix). Incluida en el calendario vacunal de la Comunidad Valenciana. Vacuna tetravalente (Gardasil): protección frente a los genotipos 6, 11, 16 y 18 del HPV. Los tipos 6 y 11 producen los condilomas acuminados o verrugas genitales. Vacuna nonavalente (Gardasil 9): protección frente a los genotipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58.

Todas las vacunas comercializadas ofrecen una alta protección frente a los cánceres de cuello de útero y una proporción significativa de los cánceres de vulva, vagina, ano y orofarínge. Algunas de las vacunas también ofrecen protección contra los condilomas.

Ahora bien, nos debemos plantear a quién va dirigida esta vacuna, ya que previene de la infección por HPV pero no afecta a la eliminación de un virus existente en el momento de la vacunación (es decir, es preventiva; no curativa). Aún así la población diana o beneficiaria es muy amplia:

Niñas antes del inicio de las relaciones sexuales: es el grupo poblacional ideal y es el incluido en el calendario de vacunación infantil del estado español. Niños antes del inicio de las relaciones sexuales: la vacunación en varones proporciona un beneficio adicional, disminuyendo la posibilidad de enfermedad en la mujer, y contribuye a la erradicación de los problemas de salud asociados al HPV. Mujeres tratadas por lesiones cervicales premalignas*: Son un grupo especialmente susceptible de desarrollar nuevas infecciones (riesgo del 5-25%) e incluso de cáncer cervical (entre 5 y 10 veces más de probabilidad que el resto de mujeres). Hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres*. Infección por VIH* o situación de supresión severa de la inmunidad. Personas en situación de prostitución*. Mujeres con antecedente de infección por HPV: Este antecedente no protege frente a la adquisición de nuevas infecciones. Así que la vacuna ayudaría a prevenir reactivaciones del virus y reinfecciones. Mujeres sexualmente activas de cualquier edad: Existe un riesgo significativo de adquirir nuevas infecciones por HPV y de mayor persistencia de la infección a mayor edad, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar lesiones premalignas o cáncer de cuello uterino.

* En estos casos la vacuna está cubierta por el Sistema Nacional de Salud hasta los 26 años, salvo en las mujeres tratadas por lesiones cervicales que la tienen financiada a cualquier edad.

La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano es una vacuna segura, eficaz y recomendada para prácticamente toda la población

En conclusión, podemos decir que la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano es una vacuna segura, eficaz y recomendada para prácticamente toda la población. Por lo que desde la Unidad de Ginecología y Obstetricia de HLA Vistahermosa os recomendamos encarecidamente que os vacunéis frente a este virus y que, si tenéis alguna duda u os surge algún miedo acerca de la misma, nos tengáis en cuenta para ayudaros a resolverlas.

