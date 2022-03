Los postres dulces suelen ser los primeros en desaparecer de los menús cuando empezamos una dieta para adelgazar. Sin embargo, no es necesario privarse de terminar las comidas principales con un toque dulce. Vamos a hablarte de uno de los mejores postres quemagrasas que puedes consumir y que no solo no te engordará si no que te ayudará a perder peso. Se trata de la naranja con canela. Un postre muy simple pero delicioso que te aportará vitaminas y energía pero libre de grasas. Vamos a contarte más detalles sobre este postre ideal para adelgazar.

¿Qué comer de postre en una dieta para adelgazar? En una dieta para adelgazar es fundamental tomar alimentos bajos en grasas pero ricos en vitaminas y nutrientes que nos aporten energía para toda la jornada. Las frutas son imprescindibles si quieres perder peso de forma saludable. Por esta razón, tomar una pieza de fruta al final de las comidas puede ser una buena opción. Sin embargo, quizá sea un poco aburrido. Por esa razón hoy te proponemos un postre muy sencillo y bajo en calorías pero que bien presentado puede resultar muy agradable y fácil de comer, incluso para aquellos que no se consideran grandes amantes de la fruta. El nuevo postre bajo en calorías de Mercadona ideal para adelgazar Beneficios de la naranja para adelgazar La naranja es una fruta muy baja en calorías y rica en fibra, por lo que nos ayuda a reducir el colesterol y a controlar los nivele de azúcar en sangre. Además, es saciante y nos hará sentirnos más llenos. Otro punto importante de la naranja es su alto contenido en vitamina C, que ayuda a reforzar nuestro organismo y a protegernos de enfermedades. Canela, el mejor aliado dulce para quemar grasas La canela es una de las especias más utilizadas en nuestra gastronomía. Es muy dulce y aromática, ideal para calmar el gusanillo de comer algo dulce cuando estamos a dieta. además es antioxidante y rica en calcio y potasio. Además, es un potente quemagrasa que ayudará a nuestro metabolismo a consumir más calorías incluso cuando estamos n reposos. Cómo preparar el postre perfecto para quemar grasas Preparar este postre quemagrasas es muy sencillo. Necesitas una naranja y un poco de canela en polvo. Pela la naranja y pártela en finas rodajas. Colócalas en un plato y espolvorea por encima la canela en polvo. Otros postres saludables que puedes tomar aunque estés a dieta Cuando estás a dieta los mejores postres que puedes consumir son aquellos basados en frutas. Si te ha gustado la naranja con canela, quizá también te interese probar otra variedad: manzana asada co canela. Sirve como postre pero también es una deliciosa merienda o un perfecto tentempié para tomar a media mañana. El capricho dulce que puedes darte a diario y que te ayudará perder peso En cualquier caso, no solo con cuidar lo que tomamos de postre lograremos adelgazar. La verdadera clave para perder peso está en seguir una alimentación saludable y en realizar ejercicio físico de forma habitual. De esta forma conseguirás tu objetivo de olvidarte para siempre de esos kilos que te sobran.