La industria del adelgazamiento rápido es el único negocio rentable con una tasa de fracaso del 98%. El 60% de los españoles se pone a dieta de cara al verano, mayoritariamente mujeres pero ¿son estas dietas milagro saludables? ¿qué efecto tienen sobre nuestro organismo?

No lo son. Si una dieta promete a corto plazo muy buenos resultados, huye. Para poder llegar a un peso saludable es necesario comer de manera adecuada y adaptada a las necesidades de cada persona. Además, no solo a las necesidades nutricionales que por supuesto son la base, es necesario adaptarlo a su forma de vida y a sus costumbres a través de aplicar educación nutricional y acompañamiento por parte de un dietista-nutricionista. Estar sano o sana es mucho más que un número en la báscula.

Este tipo de dietas no enseñan nada sobre educación nutricional y además van encaminadas a un período porque es imposible mantenerlas en el tiempo debido a que pueden provocar carencias nutricionales y también a que socialmente son imposibles, entre otros. Esto hace que se acentúe la “obsesión” por controlar el peso en lugar de valorar las mejoras sobre el organismo participando directamente en valorar el peso y la imagen por encima de la salud, y participando por ende, en potenciar la aparición de TCAs.

Estamos invadidos en las redes sociales por imágenes de cuerpos perfectos que invitan a cuestionarnos el nuestro propio y ansiar el de otra persona, ¿qué efecto están teniendo las redes sobre nuestra imagen corporal y sobre nuestra salud? ¿son los adolescentes y los jóvenes los más afectados?

En los últimos años se da una importancia al físico que sobre pasa barreras como la salud física o mental y esto, es peligroso. El culto al cuerpo siempre ha existido pero quizá la RRSS están influyendo de manera negativa a querer conseguir estándares casi imposibles. Da a intuir que delgadez = salud y esto no siempre es así, de hecho puede ser totalmente al contrario. Seguimos perpetuando el peso-centrismo, que lo único que hace es que centremos la salud en el peso de la persona dejando de lado la influencia de multitud de factores.

Es por ello, que en la consulta intento trabajar focalizando una mejora en la alimentación dejando que estar saludable sea el objetivo y que la báscula pase a un segundo plano. Esto no quiere decir que el peso no importe sino que no debe ser el eje de todo el proceso y que mejorar la alimentación parte hacer una buena intervención en consulta que de paso a valorar otras mejoras. Es difícil hacer llegar al paciente este mensaje pero cuando le explicas a un paciente que observe la mejora del estado de su piel, las digestiones más livianas, su salud intestinal, la pérdida de volumen, o la energía que tiene cada día, entre otros, empieza a percibir las pinceladas del mensaje.

Operación bikini= resultados pasajeros, ¿cómo podemos mentalizar a la población de que los hábitos saludables no son cuestión de una estación del año?

Efectivamente, los hábitos de alimentación deben de ser mantenidos siempre. Por eso es tan importante la educación nutricional en consulta. Los nutricionistas debemos ser capaces de dotar de herramientas a los pacientes para que aprendan cómo se debe comer. Es importante trabajar en mejorar hábitos y saber hacer una lista de la compra (por ej.) que se base en alimentos y no en productos o que de facilidad a la hora de elegir productos, para que finalmente sean ellos quienes elaboren los platos y menús que más se adapten a su forma de cocinar, a sus costumbres y a su día a día. Esto va a ser lo que defina su alimentación. En mi consulta por ejemplo, después de profundizar en la vida del paciente defino planes nutricionales que tienen desde menús ejemplos, hasta combinaciones de platos o recetas porque cada paciente tiene unas necesidades.

Además, en la sociedad está tan interiorizado que sólo se puede perder peso a través de una tabla que contenga un menú, que los pacientes espera eso. Eso y que les subas a una báscula y la nutrición y la alimentación son mucho más que eso. Es quizá mucho más importante revisar una lista de la compra y de ahí ir mejorando porque será lo que defina el perfil de alimentos que una persona tiene en casa.

Las vacaciones son un tiempo de relax. ¿Nos relajamos también en el cuidado de la dieta?

Lo que yo siempre digo en consulta es que, lo que hagas de manera puntual no va a definir tu alimentación, lo que realmente importa es tu hábito. Las vacaciones abarcan un periodo por tanto, disfruta sin preocupaciones, esto no es tirar la casa por la ventana simplemente es disfrutar sin estar pensando si lo estoy haciendo mejor o peor, ya que a la vuelta a la rutina seguirás con tus hábitos de alimentación y todo volverá a la normalidad.

En verano solemos cambiar bastante de horarios. ¿Influye en la dieta?

Si los alimentos que consumes son adecuados y tienes una alimentación basada en frutas y verduras con hidratos de carbono, proteínas y grasas de calidad no debería haber problema. Precisamente debemos ser capaces de adaptarnos a estas cosas porque la vida cambia, y ahora hablamos de horarios por estacionalidad pero es que además de eso la vida cambia en muchos aspectos laboral y profesionalmente y debemos ser capaces de mantener una correcta alimentación y esto, se aprende en consulta.

