En cuestión de tecnología, como en todo, hay aplicaciones móviles para todos los gustos. Algunas personas utilizan su dispositivo para ver el correo, enviar mensajes en Whatsapp, llamar a sus conocidos y poco más, por lo que su móvil suele estar libre de apps. Pero otros instalan decenas de aplicaciones y juegos en sus teléfonos móviles que luego, en muchas ocasiones, solo utilizan una vez.

Cada día surgen miles de aplicaciones nuevas para los dispositivos móviles, tanto Android como iOS. Algunas son más útiles, otras no lo son tanto y luego están las apps que son completamente disparatadas e inútiles. Hoy dedicamos nuestra sección de tecnología a ellas a las aplicaciones absurdas. Y es que según App Brain de las más de 2.600.000 aplicaciones que podemos encontrar en el repositorio de Android el 37% son de baja calidad. Hemos buceado en Google Play, nos hemos maravillado con apps realmente tontas, y te traemos el top de las 3 apps más absurdas que puedes encontrar en en Google Play:

Las 3 aplicaciones más inútiles y absurdas de Google Play

Poop Map: El localizador de cacas

Sí, sí, has leído bien. Esta app que puedes encontrar en la Google Play Store es exactamente eso, una suerte de mapa en el que puedes marcar todos los sitios en los que has plantado un pino y también dónde lo han hecho tus amigos y conocidos. Lo curioso es que esta escatológica aplicación cuenta con más de 500.000 descargas y los usuarios la han valorado con un 4,6 sobre 5. Un golpe de realidad que nos recuerda cada día que, a veces, hasta las mierdas funcionan.

Cat Thing: una app muy perturbadora

En serio, es muy difícil explicar por qué alguien querría tener esta aplicación en su móvil. Cat Thing consiste en un botón que reproduce el sonido de un hombre diciendo "miau" cuando lo pulsas. Esta aplicación tan absurda cuenta con más de 100.000 descargas. Pero lo mejor son algunas de las valoraciones que puedes leer en Google Play: "Qué maravilla, por favor. Después de esto, ¿para qué quiero las demás apps? Me voy a desinstalar hasta la aplicación del teléfono de mi teléfono, no quiero llamar nunca más, solo quiero escuchar esta cosa rara hasta que me muera por la infección de oídos que he pillado de tanto oír el 'miau'. La recomiendo 100%".

Die With Me: pasar acompañado los últimos momentos de tu teléfono

Esta app que puedes encontrar en Google Play no es más que una sala de chat en la que solo puedes entrar cuando te queda menos de un 5% de batería. La intención de esta app para Android es que vivas acompañado y compartas con otros los últimos momentos de vida de tu teléfono móvil, mientras que los otros usuarios se encuentran en la misma situación. Die With Me es una sala de chat a la que solo puedes acceder cuando tienes un 5% de batería o menos. La idea es que puedas compartir los últimos momentos de vida de tu móvil con otros usuarios que se encuentren en tu misma situación.

Esta app tan absurda cuesta 0,99 euros y cuenta con más de 10.000 descargas.