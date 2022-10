A partir de hoy, lunes 24 de octubre, algunos teléfonos móviles de ciudadanos seleccionados en cada comunidad autónoma emitirán una serie de pitidos. Será un sonido de alerta que emitirá el altavoz del móvil y, a la vez, una vibración y un mensaje en la pantalla. Este pitido y el mensaje en letras grandes que aparecerá en la pantalla será la forma que Protección Civil tendrá de avisar a la gente de una inundación, un terremoto, una erupción volcánica, un episodio de alta contaminación o cualquier otro tipo de emergencia o accidente.

Este nuevo sistema de seguridad entra en los protocolos españoles de emergencias y para ello se realizará una prueba o simulacro que recibirán cientos de teléfonos móviles. Se llama Es-Alert y es el nuevo método de avisos urgentes (inmediatos, de hecho) a la población que el Ministerio del Interior quiere probar antes de integrarlo en la Red de Alerta Nacional.

El nuevo sistema de alerta de emergencias, conocido como el "112 inverso", está en fase de ensayo desde hace unos días. Las pruebas en móviles, que emitirán pitidos y recibirán mensajes de alerta, se van a iniciar con este calendario:

El lunes 24 de octubre , en teléfonos seleccionados de ciudadanos de Cantabria, Andalucía y Asturias.

, en teléfonos seleccionados de ciudadanos de Cantabria, Andalucía y Asturias. El jueves 27 de octubre , las mismas pruebas en Galicia, Comunidad Valenciana y Extremadura.

, las mismas pruebas en Galicia, Comunidad Valenciana y Extremadura. El miércoles 2 de noviembre les toca a Catalunya, Navarra, Madrid, Baleares, Murcia y Aragón.

les toca a Catalunya, Navarra, Madrid, Baleares, Murcia y Aragón. El jueves 10 de noviembre , en Canarias, Ceuta, Castilla y León y País Vasco.

, en Canarias, Ceuta, Castilla y León y País Vasco. El miércoles 16 de noviembre, en Castilla-La Mancha, Melilla y La Rioja.

Cuando los ciudadanos seleccionados de esas comunidades reciban el pitido, el mensaje escrito les explicará que es solo una prueba y que no es necesario que hagan nada ni abandonen ningún lugar. Por lo que solo tendrás que pulsar en "Aceptar" para cerrarlo.

Pero, pese a que existe un calendario previsto para la prueba de alerta de emergencias que hará pitar los móviles, lo que no se sabe todavía es a qué hora será la alerta. Además, debes tener en cuenta es que aunque los móviles actuales están preconfigurados para recibir alertas de emergencia inalámbricas reales, puede que no tengas activadas las alertas de seguridad de pruebas, en cuyo caso no te llegará.

Para comprobar si es tu caso, puedes ir a los ajustes de tu teléfono Android y entrar en el apartado de Seguridad y emergencia > Alertas de emergencia inalámbricas. Allí debería aparecer el interruptor para Pre-Alerta de Protección Civil, que en algunos casos está activa de forma automática, y en otros no.

Pitidos de emergencias en todos los teléfonos móviles

El Sistema Nacional de Protección Civil, que está en fase de mejora, ya cuenta con otros sistemas de alerta pública para situaciones de catástrofe, algunos probados a nivel muy local durante la crisis por el volcán de La Palma, pero este es el más nuevo y promete ser el más rápido y efectivo.

A través de los postes repetidores de señal de móvil, el sistema selecciona todos los números de los teléfonos presentes en una determinada zona geográfica y se comunica con los terminales en cuanto lo activa una central de emergencias, que no necesariamente ha de ser estatal.

La tecnología del Es-Alert se ha sufragado con fondos de recuperación y resiliencia, según ha explicado Interior. El despliegue comenzó el pasado 21 de junio, después de un acuerdo de colaboración de Interior con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.