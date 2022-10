Cumpliendo con lo prometido, la pasada semana se procedió al estreno de la versión para PC de ‘No More Heroes 3’ con la decepción generalizada de muchos jugadores por la inusual decisión del editor XSEED Games, que en lugar de equiparar las versiones mejoradas del juego para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, ha preferido utilizar el original de Nintendo Switch como base. Es decir, aunque en ordenador el videojuego soporta velocidades de cuadros desbloqueadas y un rendimiento muy superior al de la plataforma de Nintendo, su aspecto visual continuará limitado por la versión. Si bien el título no es especialmente desagradable en Switch, no tiene mucho sentido que la versión para PC no sea, como mínimo, idéntica a la de las últimas consolas.

La peor elección posible Otro factor que molesta a los jugadores de ‘No More Heroes 3’ en PC es el hecho de que el juego está disponible a precio completo, a pesar de tratarse de una edición ya publicada de la versión anterior. En un comunicado publicado en Steam, XSEED asegura que está al tanto de las quejas y ya se encuentra trabajando en las actualizaciones del juego. Según la compañía, un parche “mejorará algunos de los elementos visuales de esta versión, incluida su distancia de dibujo”. Sin embargo, hasta el momento no se ha aclarado por qué el título se basa en Nintendo Switch y no en las versiones mejoradas. Aprovechando las comunicaciones, XSEED Games también confirma que está trabajando en mejoras para el resto de títulos de la serie en PC, que se caracterizan por no contar con adaptaciones muy acertadas. “Pedimos disculpas por la falta de comunicación hasta el momento, pero tened la seguridad de que ofreceremos información adicional una vez que estemos seguros de que los parches están listos para su lanzamiento”, declaran desde el editor con base en California, Estados Unidos. El retorno de Travis ‘No More Heroes 3’ es la última entrega de la saga hack and slash en tiempo real del reconocido estudio japonés Grasshopper Manufacture, que en agosto de 2021 y, tras un paréntesis de once años, nos permitía ponernos otra vez en el papel del asesino profesional Travis Touchdown. En esta ocasión, el otaku tiene que enfrentarse a enemigos procedentes del espacio con la ayuda de su iconica Katana. A diferencia de los juegos anteriores, el mundo abierto propuesto por la entrega se divide en cinco islas únicas, una de las cuales incluye la ciudad ficticia base de la serie, "Santa Destroy".