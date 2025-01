El reloj marcó las 12 y ya no se pudo adquirir más abonos gratuitos en la web de Renfe. Con apenas unas horas de antelación, la tarde de este miércoles los españoles se enteraron de que las ayudas al transporte ferroviario decaerían este jueves 23 de enero, después de que el decreto 'ómnibus' del Gobierno fuera rechazado en el Congreso por el voto in extremis de Junts, que se sumó al 'no' del PP y Vox.