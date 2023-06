Irene Urdangarin, la hija menor de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, cumple este 5 de junio 18 años. Una fecha a la que ha rodeado una gran expectación en los últimos meses, puesto que se apuntó a que sería cuando la sobrina de Felipe VI alcanzase la mayoría de edad cuando sus padres firmarían el divorcio de mutuo acuerdo ante notario.

Algo que parece que finalmente no se producirá, ya que habrían surgido desavenencias en el aspecto económico entre los Duques de Palma. Él exigiría una importante cantidad mensual en concepto de compensación a su exmujer para no perder su nivel de vida y la hija del rey emérito Juan Carlos se negaría, puesto que no está dispuesta a financiar el día a día del exjugador de balonmano.

La más discreta de la Familia Real

Con la incertidumbre de si llegarán a un acuerdo satisfactorio para ambas partes o no, Irene cumple este lunes 18 años convertida en uno de los miembros más desconocidos de la Familia real. Quienes la conocen desvelan que es una joven tímida, prudente y muy discreta en cuanto a sus pasiones. Le encanta el deporte, la moda y la música, puesto que toca el piano.

Se dice que podría comenzar en septiembre sus estudios en una de las universidades más prestigiosas del mundo, pero antes su madre le estaría preparando una gran fiesta de mayoría de edad, a la que podrían asistir todos sus hermanos, su padre Iñaki e incluso sus primos.