Isa Pantoja está de celebración y es que la influencer cumple 28 años en el que es sin duda su mejor momento. A pesar de que la relación con su familia no mejora, sin duda los últimos meses han sido un no parar para la influencer. Recién llegada de su espectacular luna de miel en Kenia con su marido Asraf Beno, Isa Pantoja está deseando celebrar su cumpleaños. Ya hemos podido ver alguna felicitación hacia la influencer, como ha sido el caso de su prima, Anabel, que no ha dudado en compartir un vídeo de lo más entrañable con Isa Pantoja para desearle un feliz cumpleaños. Seguro que a pesar de las tiranteces con su familia, la influencer es capaz de refugiarse en las personas que le quieren y poder disfrutar este cumpleaños por todo lo alto, como seguro que está deseando.