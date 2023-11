Aitana se ha convertido en viral en redes sociales en las últimas horas por un vídeo en el que aparece sin maquillaje y con su inseparable flequillo recogido, mostrando una imagen completamente diferente a la que estamos acostumbrados y en la que a primera vista no parece ella. A pesar de que la artista no suele entrar en las informaciones que circulan en redes sobre ella, no ha dudado en responder a las burlas sobre su aspecto sin flequillo con un demoledor mensaje en el que, además de asegurar que dichas imágenes están "manipuladas", ha pedido respeto contando por primera vez lo mal que lo pasó por esta parte de su físico cuando era solo una niña.