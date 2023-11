Sofía Cristo ha visitado este viernes el plató de 'Espejo Público' para comentar la entrevista en profundidad que le ha hecho a su madre, Bárbara Rey, con motivo del estreno de la serie 'Cristo y Rey' en Atresmedia. Una charla íntima entre ambas en la que la vedette habla del maltrato que sufrió a manos de Ángel Cristo durante años.

Sin embargo, tras ver un fragmento de dicha entrevista, la tertuliana sorprendía anunciando en directo el inesperado golpe que ha sufrido este viernes su progenitora, horas antes de la emisión de la entrevista en la que su hijo Ángel Cristo Jr. arremete brutalmente contra ella: La muerte de su hermano Salvador, que ha dejado a la artista completamente devastada.

Muy seria, Sofía revelaba que ella no tenía una "relación demasiado estrecha" con su tío "por circunstancias", pero que para su madre no dejaba de ser su hermano.

Estalla en lágrimas en pleno directo

Y ha sido a la vuelta de publicidad cuando la DJ no ha podido evitar romperse y ha estallado en lágrimas en directo, dejando entrever un trasfondo en las relaciones familiares en el que ha preferido no entrar en detalles: "Yo estoy bien, a mí me va muy bien, mi vida es fantástica, he trabajado mucho y he conseguido cumplir mis sueños y lo sigo consiguiendo, pero hay cosas que duelen y esto pues ahora, de repente* Es por ella, para mi madre no puedo explicar que significa y no la quiero ver sufrir", ha confesado completamente rota.

"Me encanta estar aquí. No quiero volver a este tipo de tele del corazón. Me siento respetada, me siento valorada. He hecho mucha televisión pero decidí que determinado tipo de tele no me sentaba bien, aunque me ha dado muchas cosas bonitas. No quiero que se me vea así, no quiero el morbo ni la carnaza, pero yo soy auténtica y la vida es esto" ha añadido enjugándose las lagrimas, afirmando que aunque no va a hablar sobre este doloroso tema, sí quiere dejar claro que su madre no tiene que tener "ningún sentimiento de culpa". "Ha hecho todo por mi tío y es la única que ha luchado por su familia" ha asegurado.

Un momento en el que ha sorprendido con una contundente confesión: "Para mí mi familia es mi madre. Tengo algunos primos, pesonas que son de mi familia... pero mi familia es mi madre, y mi gata y mi perra". Ha sido entonces cuando Susanna Griso le ha preguntado si su hermano no forma parte de su familia; "por supuesto que sí, pero para mí mi madre... Mi hermano también, pero lo que pasa es que bueno... no tengo nada que contar, que os voy a decir" ha reconocido balbuceando.

Revelando que en cierto modo ha sufrido "alivio" tras la muerte de su tío aunque no ha querido entrar en el tema a pesar del pie que le han dado tanto la presentadora como Gema López -"cuando quieres de verdad el alivio es temporal porque no dejas de querer de un día para otro" ha explicado- Sofía ha terminado su intervención mandando un emotivo mensaje a su madre, para ella lo único importante en estos momentos: "Lo que quiero que mi madre esté muy tranquila y feliz de que ella lo ha hecho súper bien con mi tío y con toda su familia porque es la que ha mantenido a su familia, la que ha luchado". "Que no tenga ningún sentimiento de culpa de que ha hecho algo mal porque lo ha hecho lo mejor que ha podido" ha insistido

Un fallecimiento que Sofía está segura de que ha sido una especie de "señal divina" porque la pérdida de su hermano hará que Bárbara esté esta noche -cuando se emitirá la entrevista de Ángel Cristo Jr- con su hermana, "a la que quiere como una hija". "Todo pasa por algo y Dios ha querido que mi madre pasase la noche de hoy con mi tía" ha concluido emocionada.