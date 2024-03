Ángel Cristo se está convirtiendo en uno de los grandes protagonistas de este intensísimo arranque de 'Supervivientes 2024'. Demostrando una "sangre fría" para discutir con todos sus compañeros. Y el hijo de Bárbara Rey no ha perdido ninguna oportunidad de atacar a la vedette en la semana que llevamos de concurso.Este lunes, durante la gala de 'Tierra de Nadie', Carlos Sobera intentó que Ángel leyese la carta de disculpas que su madre le envió tras llegar a un pacto con la Fiscalía por el que se ha declarado culpable del delito de alzamiento de bienes a cambio de evitar su entrada en prisión. Una misiva que su novia Ana Herminia aseguró ya había leído, pero de la que el hijo del domador no quiso escuchar ni siquiera una línea.Muy enfadado, Ángel acusaba a su madre de ser una "maltratadora infantil" y dejaba claro al programa que no pensaba "consentir" que se le volviese a hacer una 'encerrona' así con Bárbara como protagonista. Un momento muy tenso al que Bárbara ha respondido asegurando que es un "teatro", aunque ante las cámaras no ha querido decir nada. Más información.