Todavía siguen coleando las declaraciones que hizo Gabriela Guillén hace unos días tras ser tachada de 'aprovechada' en redes sociales "por haber tenido un hijo con un famoso". Indignada, la paraguaya dejaba claro en 'TardeAR' que está criando a su bebé sola porque Bertín Osborne -que todavía no se ha sometido a las pruebas de paternidad- no le había dado ni un céntimo. Lejos de quedarse ahí, la esteticien afirmaba rotunda que no necesitaba la ayuda de nadie y que, si fuese necesario, buscaría un segundo empleo como "chacha si hace falta" para que a su niño no le falte de nada.

Unas declaraciones que han molestado y mucho al presentador. Según ha deslizado su entorno, Bertín sí ha ayudado económicamente a Gabriela, recordando que durante su embarazo le habría hecho hasta 10 transferencias por un importe cercano a los 14.000 euros. Aunque han pasado dos semanas desde que surgió esta polémica, lo que no ha trascendido es si la expareja ha hablado o ha acercado posturas de alguna manera. Y es que aunque hace más de dos meses que Gaby habría interpuesto la demanda de paternidad contra Bertín, todo apunta -por lo menos que sepamos- a que él todavía no ha contestado. Más tranquila que en sus últimas apariciones, y sin poder contener la risa en varios momentos, la paraguaya ha dejado en el aire si ha habido conversación con el cantante o si hay novedades en cuanto a las pruebas de ADN. Pero no ha dudado en lanzarle una pulla al escuchar que está enfadado con ella por decir que estaba criando a su hijo sola: "Preguntárselo a él" ha afirmado con ironía, dejando entrever que el cabreo de Bertín es real.