La abstención de EEUU que ha permitido que salga adelante la resolución de la ONU que exige un alto el fuego inmediato en Gaza no ha gustado nada a Israel, como era de esperar. No está de acuerdo con su contenido y ha expresado su firme protesta ante el gobierno de Estados Unidos por no vetar ese texto. De hecho, Benjamin Netanyahu ya ha cancelado la visita de una delegación israelí a la Casa Blanca, prevista para esta semana. El líder israelí alega que Estados Unidos ha cambiado su postura y eso perjudica sus esfuerzos contra Hamás.