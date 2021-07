El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que no es momento de hacer una "oposición destructiva". "Este es el momento en el que cada uno debe decidir si desea avanzar o bloquear el deseo mayoritario de avanzar... La discrepancia y el contraste son necesarios, pero una oposición destructiva en el momento inédito e histórico que estamos viviendo, no tiene lugar", ha dicho en la rueda de prensa en la que ha hecho balance del año de gobierno. Asimismo, el presidente ha lamentado que Pere Aragonés no vaya a estar presente mañana en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en Salamanca ya que, según sus palabras, Ese abordarán temas que afectan al conjunto de los catalanes con independencia de que sean o no independentistas".