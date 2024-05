La Fiscalía Anticorrupción ha situado al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana en el centro del entramado del caso Erial y le ha recriminado su "falta de honradez" al no asumir su responsabilidad en los amaños de las ITV y del plan eólico y por "usar a tantos amigos" para su propio beneficio. El fiscal Pablo Ponce ha concluido que Zaplana --a quien también se le intervino hasta 19.000 euros en su vivienda y en su despacho tras su detención-- era el beneficiario de todas las inversiones: "Era el centro de todo el beneficio y de todas las operaciones financieras". "Aquí no hablamos de corazones, sino de negocio. No hablamos de amistad, sino de dinero, que no tiene ni patria ni color. Es, simplemente, dinero", ha asegurado durante la exposición de su informe en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por el caso Erial.