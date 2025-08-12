Esta será la gran semana de las Perseidas, la famosa (aunque no única) lluvia de estrellas que se produce todos los años. Se trata de una lluvia de meteoros (comúnmente llamados "estrellas fugaces") que sucede todos los años hacia el 12 de agosto. Las Perseidas también reciben el nombre popular de 'Lágrimas de San Lorenzo' por su proximidad al 10 de agosto, día de la festividad de este mártir español, que murió abrasado y por ello ahora se ven las ‘lágrimas’ de su martirio, según la tradición.

Este fenómeno puede verse desde todo el hemisferio norte en pleno verano. Pese a su nombre, no son estrellas. Se trata de pequeñas piedrecitas llegadas del espacio que atraviesan la atmósfera y por ello se incendian hasta que, finalmente, se desintegran. Las velocidades con que llegan estos meteoros son altísimas, pues pueden superar los 50 kilómetros por segundo.