La doctora Paula Giménez Rodríguez combina su actividad asistencial en HLA Vistahermosa con su cargo de delegada provincial en Asisa, destaca que «es un orgullo liderar este proyecto en Alicante y trabajar con un equipo lleno de ilusión y talento».

¿Cómo ha sido su trayectoria profesional? ¿Ha sentido alguna vez el llamado techo de cristal?

Desde pequeña quise ser médico, como mi padre. Estudié Medicina, me especialicé en neurofisiología clínica y descubrí la medicina del sueño, un ámbito apasionante al que he dedicado 20 años. Fui una de las primeras médicos en España en acreditarme como especialista en medicina del sueño y, gracias a HLA Vistahermosa, impulsé la primera Unidad del Sueño acreditada en Alicante. Aunque siempre he tenido una gran vocación asistencial, en 2016 llegó la oportunidad de dedicarme a la gestión y desde entonces compagino mi actividad asistencial con el cargo de delegada de Asisa en Alicante, un puesto duro y exigente que me permite afrontar nuevos retos y seguir formándome.

Respecto al techo de cristal, es una realidad que todas las directivas hemos sentido. La alta dirección sigue ocupada mayoritariamente por hombres y, además, las mujeres seguimos asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del hogar y la familia. Alcanzar un cargo de dirección en este escenario es complicado y obliga a realizar un gran esfuerzo.

¿Ha sentido algunas limitaciones para llegar a su cargo?

En el ejercicio de la medicina prácticamente no hay diferencia entre hombres y mujeres. Las dificultades llegan cuando intentas optar a algún puesto de responsabilidad y se multiplican en el caso de los puestos de gestión y alta dirección, donde es evidente que la mujer sigue infrarrepresentada.

¿Cómo ha sido su experiencia en Asisa?

Muy gratificante y estimulante. El Grupo Asisa impulsa un proyecto de transformación para adaptarse a las necesidades de los asegurados y a los cambios en un sector indispensable para el bienestar de las personas. En este sentido, apostamos por la digitalización para ser más eficientes; estamos centrados en atender mejor y más rápido a nuestros clientes; y, como cooperativa médica, mantenemos un firme compromiso con la calidad asistencial impulsando nuestra propia red de hospitales y centros médicos, la mayor de una aseguradora en España, que nos distingue y nos diferencia. Es un orgullo liderar este proyecto en Alicante y trabajar con un equipo lleno de ilusión y talento.

En un sector como el sanitario, ¿puede decir que existe la conciliación familiar y laboral?

La conciliación es la clave de la igualdad en cualquier sector, incluido el sanitario. La realidad es que las mujeres seguimos asumiendo la mayor parte de las tareas familiares y para hacerlo mientras desarrollamos nuestra carrera profesional tenemos que renunciar en muchas ocasiones a nuestro tiempo personal. Queda mucho por hacer para alcanzar la igualdad real en términos de conciliación familiar, laboral y personal.

¿Qué políticas de igualdad se aplican en Asisa?

Asisa desarrolla un plan de igualdad, consensuado entre empresa y trabajadores, que incluye medidas para eliminar cualquier forma de discriminación en la compañía; favorecer la conciliación y mejorar la presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad en los que todavía se encuentra infrarrepresentada.

¿Qué es para usted ser una mujer empoderada?

Para mí una mujer empoderada es la que tiene la capacidad de elegir libremente sobre todos los ámbitos de su vida laboral, familiar y personal. Esa libertad de elección es la que garantiza verdaderamente la independencia a la hora de tomar decisiones.