Ciudadanos de El Campello ha querido plasmar su «más absoluta condena a la fobia» manifestada por el grupo político municipal Compromís durante la celebración por videoconferencia de la última sesión plenaria el pasado jueves, 24 de septiembre de 2020.

El partido naranja ha querido referirse a la población madrileña, en especial a los propietarios de su segunda residencia en el municipio, después de las declaraciones vertidas por la coalición de Compromís en referencia a la llegada de personas procedentes de la capital. Sentencias como: «¿Está diciendo que venga más gente de la que nos toca?; Madrid es la región de Europa con más contagios, pero de largo (cifra que habría que contrastar y ponderar); Es una irresponsabilidad muy peligrosa decir que vengan; Aquí que venga quien quiera o Si es que aquí hay para todos» (con ironía).

Cs pide a los concejales de la formación progresista que, públicamente, se retracten de sus palabras, ya que «no sólo dejan entrever el carácter fóbico a una población tan querida como la madrileña que, además de estar atravesando una situación extremadamente complicada, forman parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo, que no sería El Campello sin su presencia».

«Hay que ir juntos de la mano ante esta pandemia, tender puentes y no construir diques de contención que no hacen más que añadir temores en una población, la campellera, que sufre miedos acordes a la situación de incertidumbre por la que atravesamos. Tenemos que ser contundentes con el mensaje: Mientras la ley no lo prohíba, cualquier ciudadano de este país tiene libertad de movimiento y El Campello estará siempre abierto a quien quiera venir a visitarnos, más aún si cabe si el visitante posee en nuestro pueblo su segunda residencia», expone el partido naranja.