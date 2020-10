¿Puede el concejal de Deportes, que está de baja médica, entrenar a un equipo de fútbol local? Es lo que ha creado un nuevo cisma en el grupo municipal socialista de San Vicente del Raspeig y la crítica de algunos grupos de la oposición. De forma informal surgió el tema en la reunión que mantienen todos los lunes los miembros del grupo municipal socialista y hay opiniones encontradas. El hecho de que el edil José Luis Lorenzo, que está de baja médica por un accidente de bicicleta en el que se rompió el hombro, esté entrenando al equipo de fútbol Iraklis era motivo de debate en el grupo socialista.

Desde hace semanas es vox populi que el concejal está ejerciendo de entrenador de este equipo local a pesar de estar de baja. Y ahora en sus redes sociales ha presumido de su faceta de entrenador. El portavoz socialista, que sustituye a Lorenzo en este puesto mientras está recuperándose, Jesús Arenas, enmarca los hechos en una faceta de la vida privada del edil, de quien dice, es árbitro y entrenador titulado. Y evita posicionarse, a pesar de que en el grupo socialista dos de sus miembros proceden de clubes deportivos de los que han tenido que desvincularse para poder acceder al Ayuntamiento. El actual edil de Personal, José Manuel Ferrándiz era el presidente del club Adesavi e Isabel Candela, edil de Bienestar Social, era presidenta del Patín Raspeig.

«A mí no me parece correcto y más en los políticos, que debemos dar ejemplo en todas nuestras actuaciones y estando de baja no se debe compatibilizar con otra actividad», declara el alcalde, Jesús Villar. Explica que es un asunto que se debe de tratar en el grupo «para ver si mis compañeros opinan igual que yo o no ven problema» y también en el equipo de Gobierno. Y advierte que Lorenzo «debería dar una explicación, debe estar presente y me gustaría que se explicase».

También en la oposición han cuestionado el hecho. El portavoz del grupo Popular, Óscar Lillo, declara que «no sé si es legal, lo que no me parece es un comportamiento ético» y pide al alcalde, «como máximo representante que tiene todas las competencias que luego delega», que no mire a otro lado y «que ponga orden. Somos representantes públicos y nuestro sueldo nos lo pagan nuestros vecinos y hay actitudes que de cara a los vecinos no parecen todo lo éticas que pudieran ser».

De la misma forma el portavoz de Cs, Pachi Pascual, ha afirmado que «desconocemos en qué condiciones está entrenando a este equipo José Luis Lorenzo, pero lo que sí es un hecho es que no está acudiendo a su puesto de trabajo como concejal por estar de baja médica. En cualquier caso tendrá que ser el alcalde, Jesús Villar, quien tome las decisiones oportunas sobre este asunto.

El portavoz de Podemos, David Navarro, señala que «si una persona está de baja debe de abstenerse de realizar cualquier otra actividad no prescrita o recomendada facultativamente o que pudiera menoscabar la recuperación de la lesión sufrida».

Por su parte, para el portavoz de Compromís, Ramon Leyda, «ser concejal de un equipo de Gobierno requiere la máxima atención y compromiso incluso estando de baja. Siendo cargo público tiene una responsabilidad con el municipio que no permite este tipo de actuaciones».