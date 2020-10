Esquerra Republicana del País Valencià ha llevado hasta el Senado la falta de inversiones en la línea de cercanías Alicante-Murcia. El grupo parlamentario republicano en la cámara alta ha presentado una serie de preguntas escritas sobre esta línea ferroviaria que, "desde hace años, sufre la carencia de inversiones por parte del gobierno y que se traduce en retrasos constantes y sistemáticos en los horarios".

La formación recuerda que "esta línea, que no está electrificada y está formada por máquinas del año 1982, fue una de las reivindicaciones del PSOE en 2017, que pedía en el gobierno español del PP que invertirá en su modernización con carácter «prioritario y urgente»". Y desde Esquerra Republicana del Baix Vinalopó y l'Alacantí la actitud de los socialistas en las cercanías "es un ejemplo más de la doble moral con que hacen política. No puede ser que hace unos años fuera un tema prioritario para el PSOE y ahora no se dignan a posar ninguna solución".

El escrito registrado en el senado los republicanos piden, por el número de pasajeros desde 2015 hasta este año y por las medidas previstas por el gobierno para modernizar la línea, electrificarla y poner nuevas máquinas y vagones.