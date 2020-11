Compromís ha solicitado al Ayuntamiento de El Campello el protocolo de medidas de prevención del coronavirus ante el brote registrado en la Policía Local que ha afectado a una cuarta parte de la plantilla, denunciando que "la dejadez o poca rigurosidad en el diseño de protocolos de prevención ha conllevado este contagio masivo". Según han informado hoy desde la formación valencianista, han formalizado un escrito dirigido al departamento de Recursos Humanos para que les facilite el protocolo de medidas preventivas frente al covid-19 en el personal de la Policía Local y sus dependencias y vehículos, después de que el sindicato mayoritario en este cuerpo, la Fesep, haya responsabilizado al Consistorio de este brote por la mala gestión y ausencia de medidas, algo que ha negado el equipo de gobierno.

Para este grupo municipal, "las acusaciones por parte de la Fesep son gravísimas y deben ser aclaradas por parte del Ayuntamiento. Este sindicato responsabiliza al Consistorio del grave contagio por mala gestión en materia de prevención, por no haber desinfectado desde junio ni las patrullas, ni las pertenencias y por no realizar test de manera periódica. Compromís considera que, de comprobarse que efectivamente el brote ha sido propiciado por la mala gestión y la desidia municipal, esta actitud irresponsable ha puesto en peligro la vida no solo de los trabajadores municipales sino de todos los ciudadanos, al ser la Policía Local un colectivo a pie de calle y de carácter esencial para el buen funcionamiento de la población".

Compromís recuerda que "los delegados sindicales ya venían alertando de las deficiencias en los protocolos específicos de prevención para la Policía Local durante los comités de Seguridad y Salud y a través de varios escritos presentados". Al respecto, el portavoz de la formación valencianista, Benjamí Soler, reconoce que “nos quedamos atónitos cuando en un comité de seguridad y salud en plena temporada estival, un miembro de la Policía comunicó que desconocían la existencia de ningún protocolo y que la Policía estaba procediendo del mismo modo habitual que en tiempos prepandemia. También denunciaron la falta de medios de protección, tanto en mascarillas como en mamparas. Y esto ha sido un continuo hasta el último comité celebrado hace unas semanas”.

Para Compromís "todas estas circunstancias no pueden ser una casualidad y creen que esta dejadez o poca rigurosidad en el diseño de protocolos de prevención ha conllevado a este contagio masivo, por lo que no pueden alegar sorpresa ante el peligro real e inminente que supone esta segunda ola de la pandemia".