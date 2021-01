Cerca de 1.700 firmas a favor del albergue de animales que proyecta el Ayuntamiento en San Vicente, con el respaldo de más de 80 entidades animalistas. Hoy se han entregado en el registro del Ayuntamiento de todas las firmas recogidas durante dos días apoyando el proyecto del Centro de Protección para Animales de su municipio. Una actuación que el Consistorio estudia desarrollarla en una parcela de Los Girasoles, pero que cuenta con el rechazo de los vecinos.

"Las buenas noticias, en esta época que nos ha tocado vivir, ofrecen una luz y una esperanza en medio de tanta desolación. Hace unos días, nos llegaba la gran noticia del proyecto para ubicar un centro de Atención y Protección de Animales en el municipio de San Vicente del Raspeig. Una iniciativa de los grupos del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig que hay que agradecer merecidamente. Queremos dar las gracias al Ayuntamiento de San Vicente y a los responsables del área de bienestar animal por la iniciativa propuesta, creemos que San Vicente puede ser un modelo para otros municipios en gestión ética y derecho animal", explican en un comunicado desde las asociaciones Dignidad Animal, Traffik y otros 80 colectivos más.

"Gracias por atender las peticiones y la necesidad de los vecinos de San Vicente que solicitan un albergue y unas atenciones para sus animales. La gran mayoría de ciudadanos desean que el Ayuntamiento vele por los animales que se pierden, son abandonados o accidentados. No queremos que terminen en empresas privadas, que solo atienden a beneficios, a empresas que no tienen medidas de protección ni garantías para que esos animales no sufran, se enfermen e incluso mueran. Entidades animalistas, asociaciones protectoras y albergues de Alicante y de toda España, nos alegramos con esta iniciativa. También será un lugar con zonas ajardinadas para paseos con los animales, será un centro educativo donde se podrán hacer diferentes cursos de voluntariado y educación ciudadana. Donde se conciencie a las personas sobre la tenencia responsable, la adopción, incluso los cuidados que necesitan nuestros compañeros peludos", señalan.

Destacan que iniciativas como esta "dan mucha esperanza en el ser humano y en sus responsables políticos, no solo se piensa en el bienestar o en los intereses económicos particulares, también en la empatía y la solidaridad de todos los seres de este planeta que compartimos. Ante las quejas de algunos vecinos, por desconocimiento principalmente, iniciamos una campaña de apoyo a los responsables del Ayuntamiento y al futuro albergue para animales.

Y el respaldo obtenido por estos colectivos "demuestra que es algo muy importante y necesario, demuestra que los y las ciudadanas de San Vicente del Raspeig quieren que sus animales estén bien atendidos y que este proyecto se realice por el bien de tod@s. Sus 40.000 metros cuadrados, que están ubicados en una zona estupenda para que tanto el personal que trabaje allí, los voluntarios, las personas que quieran visitarlo y también quien vaya a realizar alguno de sus cursos en el futuro, puedan acceder con facilidad al no estar muy lejos de la ciudad. Diferentes dependencias para que tanto el personal como los visitantes y los vecinos puedan convivir sin problemas. Las personas, o podemos decir también los animales humanos, y los animales no humanos llevamos siglos de convivencia y ayuda mutua. Este proyecto es devolverles a ellos un poco de la dignidad perdida por culpa de humanos insensibles y egoístas".