Con lemas como "Si no trabajamos no pagamos" o "No somos el problema, somos la solución", cientos de personas en sus vehículos han protestado por la situación en la que se encuentra la hostelería, el comercio y locales como los gimnasios. Cientos de personas han secundado hoy la protesta motorizada organizada por la Asociación de Hosteleros de San Vicente del Raspeig que ha partido del polígono de Torregroses a las doce de la mañana, provocando un colapso de tráfico a la entrada de San Vicente desde Alicante. La marcha ha recorrido las principales calles del municipio y sus organizadores han entregado un manifiesto con sus reivindicaciones al alcalde, Jesús Villar, y al concejal de Comercio, Alberto Beviá, quienes les han esperado en la avenida Ancha de Castelar. Buena parte de los coches y también las motos que han participado llevaban carteles reivindicativos y tocando el claxon todo el rato han llamado la atención de los vecinos, algunos de los cuales les han aplaudido a su paso. La protesta pide una reflexión sobre el mal momento que están pasando los locales de hostelería, cerrados a causa del covid-19; también los locales de ocio nocturno, el comercio y los gimnasios. Y exigen que se les compense con ayudas directas y con indemnizaciones por el cierre de sus negocios. El lema de la marcha motorizada es "No somos el problema". El presidente de la Asociación de Hostelería de San Vicente, José Antono López Vizcaíno, explica que "estamos 11 meses cerrados y es algo insoportable". A la vez que pide "que se nos indemnice por el cierre, no estamos pidiendo limosna". López Vizcaíno añade que "las ayudas son mínimas y complicadas de solicitar, se llenan la boca de ayudas y luego no son accesibles".

Respuesta municipal

"En el equipo de gobierno entendemos a la perfección la impotencia que sienten estos colectivos no solo por las pérdidas económicas que arrastran ya durante muchos meses, sino también por la incertidumbre de no saber a qué atenerse con tantos cambios”, ha indicado el primer edil. Tanto el alcalde como el concejal de Comercio han recibido un escrito reivindicativo por parte de la Asociación de Hosteleros de San Vicente del Raspeig y se han comprometido, en el marco de las competencias municipales, a seguir implementando todas las ayudas posibles, y a trasladar las reivindicaciones de los afectados tanto al Gobierno central como al autonómico. Jesús Villar ha manifestado que “están siendo unos sectores muy castigados desde el inicio de la pandemia y por eso, una vez más, hemos vuelto a escuchar sus reivindicaciones. Estudiaremos todas las posibilidades y trabajaremos en sus peticiones aunque algunas sabemos y saben que no son decisiones locales.” Alberto Beviá ha recordado las medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento para paliar la delicada situación de estos sectores. A las dos líneas de ayudas directas al tejido productivo que ya cerró el Ayuntamiento y al paquete de exenciones como las tasas de mesas y sillas o las bonificaciones en el recibo del agua, entre otras, “vamos a gestionar ahora 1,5 millones del Plan Resistir con ayudas directas dirigidas, entre otros, al sector hostelero. A estas se le sumarán, tras aprobarse la liquidación del Presupuesto en los meses de marzo o abril, un remanente superior a los 10 millones de euros que serán destinados a diferentes inversiones para recuperar la actividad económica lo antes posible”