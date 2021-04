Mutxamel quitará su calle a Enric Valor para que pase a llamarse avenida de España

El equipo de gobierno de PP y Cs lleva a pleno cambiar el nombre de la avenida de Enric Valor de Mutxamel, aprobada en 2003 y cuya vía fue inaugurada por fin el pasado verano, por el de avenida de España. Una medida que cuenta ya con el respaldo de Vox, por lo que tiene garantizados los votos para salir adelante y despojar así al escritor de Castalla, pieza fundamental en la transmisión cultural del valenciano y fallecido en 2000, de la calle dada en su honor. Un cambio que rechazan de plano PSOE, Compromís y Podemos, que piden buscar otro vial.

El alcalde, Sebastián Cañadas, (PP) confirmó este lunes que al pleno ordinario del jueves se lleva un punto referente al INE por el que se va a modificar aspectos del diseminado para acercar a sus vecinos a sus mesas electorales más próximas cuando haya comicios. Y en el mismo punto se incluye el cambio de denominación de la calle, que constituye la prolongación de la avenida de Valencia.

El primer edil señaló que no hay ninguna polémica en este punto, y que se le dará a Valor otra calle. Desde Cs señalaron que «creemos que ya que es una avenida importante, que está en el eje central de Mutxamel, y España no tiene calle alguna, es la adecuada». Y Vox anunció su respaldo y celebró la supresión de la calle de Valor, ya que «fue un nacionalista valencianocatalán».

En cambio, desde la izquierda lamentaron esta medida unilateral por parte del ejecutivo y además criticaron que se vote de forma conjunta con el cambio de diseminado para las elecciones. Desde el PSOE lo calificaron de «barbaridad» y reclamaron que, si se va a dar otra calle a Valor, «se haga al mismo tiempo que se le quita esta. No entendemos nada. En 2003 se aprobó esta denominación de forma unánime para una persona que tanto ha hecho por la cultura valenciana. Hace unos meses que se inauguró la calle como tal, con presencia de la Corporación municipal, y ahora la cambian». Y anunciaron que plantearán que se denomine avenida de España el acceso principal desde la CV-800 hasta la avenida de Valencia, en lugar de la calle Enric Valor.

Desde Compromís lamentaron la «falta de sensibilidad por una figura tan relevante de la literatura valenciana, que incluyó en sus ‘Rondalles’ el nombre de Mutxamel. No estamos en contra de que una avenida de España, pero el nombre debe ser consensuado por todas las formaciones». Podemos recordó que, aunque se inauguró el pasado verano, hace 18 años se le llama así a la calle y se le puede dar el nombre de avenida de España a otro vial que no tenga ya nombre», y lamentó que este «oportunismo político no es lo que necesita el pueblo, sino, por ejemplo, cobrar las ayudas pendientes. Ahora no toca esto».