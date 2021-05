Cs agrava su crisis con el PP en El Campello y tumba un pleno para pedir una ayuda de 2 millones

El segundo revés grave para el PP en el pleno de El Campello en apenas mes y medio a cargo de su principal socio de gobierno, Cs, amenaza con dinamitar de forma definitiva el tripartito. El alcalde Juanjo Berenguer (PP) convocó para este lunes un pleno extraordinario y urgente para aprobar la petición de inclusión de un proyecto valorado en 2,9 millones en un programa de subvenciones del Ministerio de Turismo. Estas ayudas podrían haber financiado casi 2 millones a través del Gobierno central y la Generalitat, de haber fructificado la petición. Pero ni siquiera se llegó a debatir, ya que al votar antes la urgencia del pleno Cs (3 regidores) votó en contra y el PP (7) se quedó sin alcanzar la mayoría absoluta de 11 ediles. Solo encontró el respaldo de su otro socio, Vox (1).

Lejos de calmarse las aguas en las últimas semanas, la tensión es máxima entre PP y Cs y sus relaciones inexistentes. Y las consecuencias son imprevisibles, ya que la continuidad de los naranjas en el ejecutivo está más en el aire que nunca.

Populares y Vox defienden la premura por los plazos y el resto denuncia que es un plan sin consensuar y precipitado

El PP había convocado el pleno para pedir al Ministerio la inclusión de su proyecto en su Plan de Sostenibilidad Turística para convertir la Torre de la Illeta en un museo digital y dotar todas las playas de wifi, entre otras medidas. En el pleno no se argumentaron las posturas aunque la oposición y Cs alertaron después que el proyecto estaba inacabado, sin consensuar y presentado con una gran imprevisión y sin toda la documentación. Además, se da la circunstancia de que Cs ostenta las áreas de Medio Ambiente y Playas, pero afirma que el PP, que tiene Turismo, no lo ha tenido en cuenta para un tema que se centra en la sostenibilidad y los servicios de los arenales.

Enfado monumental

El enfado del PP es monumental, aunque el alcalde no quiso hacer declaraciones. Fue su edil de Turismo, Marisa Navarro, quien explicó tras el pleno que el Ministerio «aprobó las ayudas a planes de sostenibilidad turística tras la pandemia el 30 de marzo, y fijó plazos muy estrictos para presentarse, de van del 5 de abril al 14 de mayo. Es decir, que disponíamos de apenas mes y medio para optar a importantes subvenciones de hasta 2 millones, que se sumarían al millón que aportaba el Ayuntamiento».

La edil destacó que «llevábamos mucho tiempo trabajando en proyectos de digitalización y calidad turística. Eso nos llevó a disponer de material suficiente para presentarnos a estas ayudas que hoy han frustrado en el pleno. El objetivo era avanzar hacia la eficiencia turística, poniendo en valor el baluarte de La Illeta, dotando de wifi a nuestras playas, diseñando campañas publicitarias potentes en redes sociales e instalando paneles informativos digitales en todo el municipio. Por la premura, nos centramos en propiedades públicas. Se trataba de mejorar el destino en la línea imperante en todo el mundo de digitalización, pero ahora el municipio se quedará estancado. Es un paso atrás en nuestra necesaria modernización, y eso es responsabilidad exclusiva de los que han votado no».

Sin acuerdo

Por su parte el portavoz de Cs, Julio Oca, manifestó que su formación «no ha impedido nada. Hoy lo que hemos votado es que al pleno llegara un plan con el máximo consenso de los partidos y no un expediente inconcluso, inacabado y sin acuerdo. Nuestra propuesta es mejorar el contenido de este proyecto contando con la opinión de todos los partidos para llegar al máximo acuerdo posible y trabajando de mejor manera la sostenibilidad. No se ha tenido en cuenta a la concejalía de Medio Ambiente para este proyecto y esperamos que se vuelva a presentar este proyecto bien trabajado de nuevo en octubre para optar a la subvención», ya que es cuando se abre un nuevo plazo.

Desde la oposición, donde EU, Red y PSOE votaron en contra, Compromís se abstuvo y Podemos no asistió por estar de baja su edil, coincidieron en que el plan no estaba trabajado ni consensuado, y que lo que les habían presentado era una especie de «power point», ya que el proyecto aún no está redactado.

Este nuevo enfrentamiento se suma al registrado en marzo, cuando Cs también tumbó la propuesta del PP para la subida del agua por la desaladora de Mutxamel. En lugar de acercar posturas, el tripartito parece al borde la explosión.